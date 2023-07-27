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【AMZN】亞馬遜AWS推7項生成式AI新功能　包括協助構建醫療AI 應用程式

股市 16:43 2023/07/27

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【AMZN】亞馬遜AWS推7項生成式AI新功能　包括協助構建醫療AI 應用程式

各大雲端服務供應商推出生成式 AI ，亞馬遜（Amazon，美：AMZN）旗下Amazon Web Services（AWS）近日在紐約峰會上宣布推出七項生成式 AI 新功能，AWS稱，新功能進一步降低了生成式 AI 的使用門檻，令企業用戶及開發人員受益，各行各業企業都能更專注於核心業務，提高生產效率，釋放數據價值和生成式 AI 的潛力。

7項新功能中，包括協助提升醫療行業生產效率的智慧醫療新服務 AWS HealthScribe。據介紹，Amazon HealthScribe符合 HIPAA（《健康保險責任與保護法》）要求的新服務，能夠幫助醫療軟件供應商構建臨床應用程式，這些應用程式使用文本識別和生成式 AI 技術生成臨床文檔，節省醫生時間。

Amazon HealthScribe可自動創建醫療記錄 創建資訊摘要

借助 Amazon HealthScribe，醫療軟件供應商可以通過調用一個 API 自動創建可靠的記錄、提取關鍵資訊（例如醫學術語和藥物），並根據醫患對話創建摘要，然後將這些數據輸入到電子健康記錄（EHR）系統。

Amazon HealthScribe 由 Amazon Bedrock 提供支援，使醫療軟件供應商能夠更快、更輕鬆地將生成式 AI 功能整合至其應用程式中。在普通醫學和骨科這兩個常見專科，醫療軟件供應商已經開始使用 Amazon HealthScribe，它們不再需要管理底層機器學習基礎設施或訓練自己的醫療專屬大語言模型 （LLM）。

新增基礎模型供應商 Cohere助企業加速開發生成式 AI

其他新功能包括，Amazon Bedrock 新增基礎模型供應商 Cohere 和全新基礎模型，以及全新代理（Agents）功能，Amazon Bedrock 代理功能將協助開發人員創建全託管的人工智能代理（AI Agents），並協助企業加速開發生成式 AI 應用程式，這些應用程式可以通過對公司系統進行 API 調用來管理和執行任務。

其次是，Amazon EC2 P5 實例正式可用，可以滿足客戶在運行人工智能、機器學習和高性能計算工作負載時對高性能和高擴展性的需求，加速生成式 AI 和高性能計算應用；Amazon OpenSearch Serverless 支援全新向量引擎；編程助手 Amazon CodeWhisperer 與 Amazon Glue 實現集成；Amazon QuickSight 新增生成式 BI 功能；幫助企業提升數據質量的分析服務 AWS Entity Resolution 正式可用等。

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記者：李哲毅

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