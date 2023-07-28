【拿拿聲快訊@iM網欄】物流業握緊平台經濟機遇　四大方面助力經濟共享

隨著環球市場轉型，平台經濟對於推動社會發展擔當關鍵角色。國務院早前召開平台企業座談會，指平台經濟「大有可為」，平台企業在四大方面：擴大需求、創新發展、就業創業，及支撐公共服務，能助力國家經濟發展。物流業作為連繫經濟及社會的重要產業，可如何在這些方面作出貢獻？以下是Lalamove的經驗分享。

擴大需求：物流科技助力中小企 推動產業齊向前

中小企是不少市場的經濟命脈，因此平台經濟如何帶動中小企成長，正正是重要課題之一。面對全球競爭激烈的商業環境，各地中小企營運上面對不少共同痛點，包括成本壓力、人手不足、欠缺擴充業務的資源等等，故此針對提升物流效率、透明度及安全性等，是中小企的重要需求。物流平台如何透過創新科技，為中小企提供更具成本效益及靈活的物流服務，「做大個餅」配合持續增長的市場需求，帶動產業向前發展，是物流平台需要繼續抱擁的課題。

創新發展：智能科技元素 在地化調節用家體驗

物流平台應用程式的介面看似簡單，其實已加入許多智能科技及大數據分析元素，包括數碼繪製地圖、司機用戶配對演算法，及最佳路線分配等。加上因應全球不同市場而調節在地化用家體驗，打造中小企和用戶、司機夥伴及送貨平台三贏的密切關係，一點一滴在改變物流生態。

就業創業：司機夥伴就業創業 靈活自主拓新機遇

除了產業層面，平台經濟對物流業界的司機夥伴同樣有着深遠影響。物流平台突破傳統送貨模式，為司機夥伴提供嶄新的就業創業機遇，助他們以更靈活的方法，透過平台配對服務賺取收入。司機夥伴可根據個人偏好的工作時間，和取貨位置等因素接單，完全掌控自己的時間，為勞動人口提供了更多具自主性的就業機會。

支撐公共服務：以運力連繫各界 創造社會價值

物流連繫社會，特別在經歷危機時至關重要。以過去疫情為例，物流平台發揮拿拿聲精神，馬不停蹄為社區提供運力，協助社會整合資源，紓緩社區對運輸服務的殷切需求。比如與衛生部門合作，向市民派發快測及防疫包，為社福機構提供免費運輸服務，為長者及有需要人士派送物資等。展望未來，物流界會繼續裝備配套，在各地社會有需要的時候出一份力，與社會共度難關。

在内地國際雙循環背景下，預視未來平台經濟發展將有極大的發揮空間，平台企業對於市場產業和社會民生扮演着更為重要的角色，把握發展機遇的同時，帶動中小企業聯動創新，創造更多的就業機會，為國家、社會及行業的可持續發展作出貢獻。

作者_盧家培簡介： Lalamove首席運營官，負責公司的全球運營、戰略規劃和業務發展。在其帶領下，Lalamove業務規模增長迅速。曾於香港、中東、菲律賓、日本和内地工作，擁有超過30年的全球管理經驗，帶領企業以出色的客戶服務推動盈利，並帶來可持續的收入增長。

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