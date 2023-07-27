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【收購資產】中國電力斥近108億 收購母企潔能資產 股價反高潮 先升後跌2.6%

股樓投資 17:06 2023/07/27

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中國電力（02380）公布，擬向母公司國家電力投資集團，收購旗下9.3GW清潔能源發電資產，交易代價約107.85億元，為中國電力之主要交易。

中國電力今日（27日）股價走勢相當波動，受收購消息刺激，開市衝高7.1%，至3.33元全日最高位，但很快股價便拾步而下，更轉升為跌。午市後最低曾跌3.5%至3元，至收市報3.03元，全日跌2.6%，成交額3.1億元。

【延伸閱讀】：【內房危機】摩通降碧桂園評級至減持 目標價大削6成至毫子股【見下頁

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據公告披露，本次收購包括國家電投北京公司55.15%股權，以及福建公司、黑龍江公司、山西公司和廣東揭陽海上風電公司100%股權，涉及合併裝機容量9.3吉瓦，其中已投產容量約7.5吉瓦，在建項目容量約1.7吉瓦。交易總對價約107.85 億元，根據項目進度分期支付，資金來源為自有資金和貸款，不涉及發股融資。

公告稱，本次交易將加速打造中國電力為國家電投的清潔能源旗艦上市公司，落實中國電力新發展戰略，持續提升清潔能源裝機佔比和每股盈利能力。此外，本次交易將促進中國電力擴大資產區域佈局，促進提升其在各地區電力市場和上下游產業的影響力。

延伸閱讀】【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁  行業首選中國太保 【見下頁

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記者：李兆明

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中國 收購 電力 中國電力（02380） 港股

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