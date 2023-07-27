▲ 【大行報告│內需股】摩通：旺旺最惡劣的時間已過、去庫存已完成 升目標價至「中性」惟降目標價

旺旺 （00151） 今年來股價累跌31%，跑輸同業及大市。摩根大通認為，旺旺最惡劣的時間已過，旺仔牛奶已完成去庫存，今年來銷售已好轉，同理原奶成本上半年下跌20%，故將旺旺評級由「減持」調升至「中性」，惟目標價下調8%至5.7元。

摩通指，旺旺淨利潤率於2013至2020年介乎15%至19%，明顯優於康師傅 （00322） 與統一 （00220） 的1%至6%，反映面對價格競爭風險趨激烈下，旺旺的盈利能力提供更好的緩衝。該行預期旺旺於截至2024月3月底止的2024財年，銷售額及盈利分別增長6%及26%。

旺旺估值處於十年平均估值的底部

旺旺2024年預測市盈率約13.2倍，處於十年平均估值的底部，康師傅及統一估值分別約14.1倍及13.9倍。旺旺股息率約6.1厘，康師傅及統一則為7.1厘及7.2厘。

摩摩表示，旺旺牛奶飲料於2023財年的銷售額及息稅前盈利按年分別下跌14%及23%，經過9個月的去庫存後，現時渠道庫存已回復至正常水平，但息稅前利潤率則跌至27.8%的7年低位。受惠於家庭活動回升，加上旺旺願意給予店舖更高的折扣以推廣產品，預期2024財年息稅前將回升至30.5%，主要受毛利率改善及營槓桿帶動。

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編輯：陳韻妍