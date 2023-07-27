BAKER CIRCLE • GREENWICH平均折實每呎約1.89萬出擊　較上期項目首批平逾一成

發展商無懼加息影響，繼續推盤步伐，恒基地產（00012）發展的紅磡重建項目BAKER CIRCLE·GREENWICH，於過去周四（27日）公布項目首張價單。該批單位涉及56伙，提供開放式至兩房單位，設有最高10%的折扣優惠，折實入場價367.83萬元，折實平均呎價18,928元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目定價為「超級優惠價」,主要參考同系第二期必嘉坊·曦匯，並有意於首張價單中再減價推出，是次定價對比二期單位成交價大約有5至6%的折讓,並已反映加息因素。他相信影響市場的壞消息已盡數浮現，看好下半年樓價走勢。

首批單位實用面積介乎215至490平方呎，提供開放式單位11伙、一房40伙、3伙兩房及2伙三房，折實價367.83萬至905.49萬元，折實呎價由17,108至20,379元。按定價計，首批單位市值約3.1億元。樓盤明日起對外開放示範單位，有機會於周六起收票。

如以必嘉坊同系項目的價單作比較，第一期的必嘉坊·曦匯於去年6月以折實平均呎價23,888推出首批單位，而第二期項目必嘉坊·迎匯就於去年11月以折實每呎21,238元推出首張價單。對比下是次開價分別平約21%及11%。

事實上，發展商因應市況，於今年3月重啟必嘉坊·迎匯銷售步伐時，已經有所減價，項目第二張價單的折實平均呎價為19,218元，對比下是次開價則平1.5%。

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