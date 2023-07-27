【打破壟斷】Meta、微軟、亞馬遜聯手打造地圖產品　首個開放地圖資料組正式發布

線上地圖服務領域的王者地位，一直由Google及蘋果（Apple）佔領。為了打破市場壟斷，Meta、微軟、亞馬遜以及荷蘭導航與數位地圖廠商TomTom去年聯手，組成Overture Maps Foundation（OMF）打造地圖產品，而近日基金會近日終於發布首個開放地圖資料組。

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OMF近日首次公開數據集Overture 2023-07-26-alpha.0，希望藉此協助開發者建構地圖服務，或是其他基於地圖應用工具，與採用Google地圖或蘋果地圖的產品競爭。Overture 2023-07-26-alpha.0包括：POI（Places of Interest）、交通網路、行政邊界4種獨特的資料層，超過5,900萬個景點，以及超過7.8億個特定建築物。

資料組目前已可從OMF官網下載使用，其資料層經過格式化，開發者能以標準、文件的方式使用地圖資料。

OMF在成立初期曾提到，希望能透過合作以建立和維護一個最新、更全面的POI資料庫，為開發者創造另一種選擇，在地圖相關應用上有機會威脅Google和蘋果的地位。

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責任編輯：曾曉汶

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