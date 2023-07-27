【銀債2023】抽銀債8大重點你要知 券商有逾百意向客提早登記

▲ 券商已接獲逾百名意向客擬認購超過千萬元銀債

銀色債券於明天（7月28日）開始認購，兩間券商巳接獲逾百名意向客提早預留登記。致富證券董事暨證券業務部主管郭家安今午回應本報查詢指，約有200名銀債意向客提前登記，涉資逾3800萬元，平均認購約19手（每手1萬元）；主要以現金申請，當中有兩張100萬元的個人分配上限票。輝立證券企業融資經理陳英傑回應本報查詢說， 意向客平均認購約18萬元，最高申購為上限100萬元，以現金為主。

專家教抽銀債7大賺息攻略 申購30手最划算（附銀債認購優惠表）【下一頁】

今年政府向60歲或以上的老友記加碼派糖，把銀債的保證年回報勁加1厘至5厘，專家認為長者切忌錯失穩賺千元的良機，且提醒抽長者iBond有8大需知冀賺更多，包括：

（1）申購數目：銀債的5厘墊底息除了創歷來新高外，最高發行額也增至破紀錄的550億元。參考去年平均申購額15手，致富的郭家安建議，若銀齡人士手頭鬆動宜抽30手，務求取得最多分配；輝立的陳英傑建議申請25手至30手。

（2）最重要豁免1項收費：眼下銀行與券商大鬥法搶銀債客，豁免認購費、收取利息費及到期贖回費等基本使費；但提前贖回費卻未必例牌豁免，例如渣打香港 （02888） 提供「5免」，但並未列明免收「債券提前贖回費」，長者入飛前宜問清楚。畢竟長者iBond為期3年，而人到花甲之年身體或開始退化毛病多，老人家須預留半年總開支作應急錢。

要是家有一老不幸突患重症須大筆額外支出，雖然中途離場可以原價沽銀債，但中介商會否收取提前贖回費等交易雜項，料做法各異。

（3）勿在最後關頭匆忙入飛：抽銀債須先有投資戶口，長者屬於風險脆弱群，在分行首次開戶或需錄音等，動輒需時一小時，宜預留時間落注，最好在銀債截止前一天下單，且切忌重複入票，而富途特設24小時專線助長者解落飛疑難。

順帶提醒，要是長者本身已有股票戶口，券商推大量着數谷客，如炒期指免佣或免平台費等，未必適合低風險族。

（4）總動員全家長老：以銀債每手1萬元，每年最少收息500元，一手黨3年穩袋1500元。倘家有4大長老，即父母及岳丈岳母，應分開各自入4張票，以便3年合共賺6000元；假如以聯名戶口落注，變相少收一半長者福利。

（5）注意截止日期：銀債於8月9日下午2時正式截止，但券商普遍早一天截飛。另一不同處是在銀行甫入票，戶口即被凍資，向隅資金或於8月18日才退款，舉例說長者博盡，以個人上限100萬元落飛，但參考去年最多只分到21手，換言之，餘額79萬元須待8月中下旬才退還。

手緊族不妨借孖展，輝立及英皇資本提供十成孖展，不費分文免入錢最多可申請5手；致富證券有九成孖展，皆於8月16日當銀債分派結果，屆時才須找數。

（6）雙重賺息：醒目錢想賺盡，瞄準銀債銷售期長達13天，可先開立7天港元定期存款，最高息為建行亞洲的20厘，以門檻50萬元計，速賺1918元利息，再抽銀債，博一注錢兩邊雙重賺息。

（7）未夠60歲也可買：2024年或之前滿60歲，1964年或之前出生者，仍未登「6」者仍合資格申請。

（8）毋須瞓身落超級大飛：過往大戶豪擲1000萬元落重注，遠超個人分配上限100萬元；何況近年銀行提供的退款優惠較忍手，鮮再有超筍特高息，銀彈充裕族無謂把閒資凍結多時，徒浪費機會成本。

相關文章：【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購 保證息率升至5厘

【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略 認購20萬就夠、舊債換新債可行？

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪