【盈豐之道】2023年下半年環球投資者的關注議題

踏入7月，環球投資者仍在密切留意著我們在年初已經關注的幾個議題。首先，美國的利率是否快見頂？美國聯儲局最直接的考慮因素當然是通脹已回落到他們認為理想的水平。6月的整體通脹已從去年的9%降至3%，但核心通脹則只是從去年的6.6%回落至4.8%。鑑於美國的就業市場仍然強勁，工資仍會維持溫和的升幅，故此預計核心通脹回落的速度沒有整體通脹的快。此外，油價在60美元左右已找到支持點，加上俄烏衝突持續導致糧食價格有進一步上升的風險，這些因素都令通脹較難回落到聯儲局以往的目標，故此2.5%至3%的利率較有可能是一個新常態。

第二個議題是地緣政治局勢仍然持續緊張。俄烏衝突未有降溫跡象，中美博弈持續。而環球貿易碎片化，即大部分國家希望將製造業供應鏈搬回自己或鄰近國家，這個趨勢會使全球經濟增長減慢。國際貨幣基金組織最近亦指出貿易碎片化可能令未來幾年的全球國內生產總值（GDP）減少7%，相當於失去日本及德國的GDP總和。

至於中國剛公佈的第二季GDP增長為6.3%，比市場原先預計的7%為低，主要因為房地產活動和銷售數字仍然疲弱。第二季銷售比去年下跌了8.6%，而六月份的銷售則比去年同期下跌18.2%。零售數字在五月份錄得12.7%升幅，但六月份則只上升了3.1%，亦顯示新冠復常後中國人的消費意慾未能維持。這都可能跟樓房價格下跌有關，相信未來一段時間中國政府推出更多支持房屋的政策和刺激消費的措施以穩定經濟增長。

在股市方面，美國大部分的企業都會在7、8月份公佈第二季業績。鑑於美國標普500指數今年的升幅主要集中在7隻最大科技股中，其未來12個月市盈率已升至32倍，大幅高於標普500的20倍。故此，若這些企業第二季的業績稍為不及最樂觀的預測，其股份都有可能遇到較大幅度的調整。相反，其他板塊已遭投資者低配，故只要業績稍好於預期，短線表現都會較理想。

長遠而言，人工智能板塊有很大的投資潛力。最近普華永道發行的報告預測到2030年人工智能可為全球經濟貢獻高達15.7萬億美元，超過中國和印度產出的總和。其中6.6萬億美元可能來自生產率提高，9.1萬億美元則可能來自消費的副作用。從地區來看，預計人工智能到2030年可為中國和北美帶來最大的經濟收益，GDP增長分別為26%及14.5%，總計達10.7萬億美元。

故此，以目前股票市場的估值來說，中國有人工智能潛能的股份仍然未充份反映其價值，預計未來會是投資者需關注的重點。