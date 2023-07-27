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亞馬遜吸引數千人試用其AI服務 與微軟Google競爭

環球政經 16:10 2023/07/27

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《路透》報道指，亞馬遜的雲計算部門亞馬遜網絡服務（AWS）正於人工智能（AI）領域取得重大進展，與微軟和谷歌展開競爭。

AWS已吸引了成千上萬的客戶試用其AI服務，包括最近發布的Amazon Bedrock，該服務允許企業使用各種AI模型創建應用程式，生成文本、圖像和其他內容。

該公司的目標是讓每家公司都成為一家AI公司。通過提供更廣泛的AI模型和技術，AWS旨在從競爭對手中脫穎而出。

此外，AWS還於周三（26日）發布了新的AI工具，包括對話式客戶服務代理程序和用於生成臨床筆記的醫療保健系統。

該公司計劃很快向所有客戶提供Amazon Bedrock，但首先要解決成本分配和企業控制等問題。

AWS還在與企業合作制定升級時間表，以確保芯片接入AI雄心。

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撰文 : 林斯凱

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