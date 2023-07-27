【異動股】 內地發布自動駕駛標準體系 汽車零件股應聲炒上

工信部及國家標準化管理委員會聯合發布了《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》。該通知旨在指導車聯網產業的智能網聯汽車標準制訂修訂，以適應智能網聯汽車發展的新需求，並發揮標準在車聯網產業生態環境中的引領和規範作用。

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根據通知，該計劃分為兩個階段。第一階段，預計於2025年完成，將形成一個能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標準體系，計劃將制修訂100項以上的智能網聯汽車相關標準，包括組合駕駛輔助、自動駕駛關鍵系統、聯網基礎功能及操作系統、高性能運算晶片及數據應用等標準。第二階段預計到2030年完成，將全面形成能夠支撐實現單車智慧和聯網賦能協同發展的智能網聯汽車標準體系。

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消息公布後，相關汽車零件股應聲上揚。其中，耐世特（01316）今早（27日）曾升至5.95元，最多升逾12%，其後升幅逐漸消化，收報5.48元，升3.8%，成交額1.6億元；浙江世寶（01057）及敏實集團（00425）分別升5.2及2.4%。其他汽車相關股亦隨勢炒上，力勁科技（00558）、英恒科技（01760）分別升8.3及2.5%。

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記者：郭秀慧