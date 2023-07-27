▲ 【長和系】屈臣氏與Kenvue、歐萊雅和寶潔合作 推回收塑膠容器、購物植樹等可持續發展活動

為了響應世界自然保護日，長和 （00001） 旗下屈臣氏集團宣布與Kenvue、歐萊雅和寶潔合作，共同打造可持續未來。屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，屈臣氏明白可持續發展的重要性，這次與Kenvue、歐萊雅和寶潔合作，有助加速實踐集團可持續發展的共同目標。

在香港，屈臣氏和寶潔合作開展「塑膠再生」計劃，鼓勵顧客回收塑膠容器。自2021年推出以來，計劃已回收超過53萬個塑膠容器，今年計劃把所收集的塑膠容器進行再處理，轉化為適合中小學STEM教育的3D打印材料。

延續美麗回收計劃一年回收近20萬個容器

屈臣氏與Kenvue在亞洲發起「綠色微笑」活動，鼓勵顧客在購物時與我們一起支持環保。於台灣屈臣氏，Kenvue將為每位購買其可持續產品的顧客種植一棵樹；另外，於印尼屈臣氏，顧客購買可持續產品後，屈臣氏將協助拯救一隻海龜；在泰國，屈臣氏顧客能夠通過遊戲學習可持續發展的知識，並有機會與網絡紅人一起參加海岸清潔活動。

屈臣氏於香港、台灣、菲律賓、泰國和印尼等多個市場繼續與歐萊雅合作展開「延續美麗回收計劃」，顧客可以在屈臣氏店內回收護膚和美妝容器，包括粉底瓶、護膚品和唇膏空瓶等，短短一年內就回收了近20萬個容器。

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編輯：陳韻妍