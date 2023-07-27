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歐洲央行今晚或加息 市場預計今次加息將是最後一次

環球政經 11:49 2023/07/27

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因為持續的通脹和越來越多的經濟衰退證據出現，歐洲央行周四（27日）或連續第九次加息。

歐元區20國央行或放棄暗示下一次是否加息的做法，轉而承諾根據數據逐次召開會議，讓投資者猜測歐洲央行是否會在 9 月份再次加息，或者 7 月份是否標誌著歐洲央行史上最快緊縮狂潮的結束。

【同場加映】溫股知新：政策重點同你數 恒指目標可達到?

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歐洲央行的問題在於通脹回落速度太慢，可能要到 2025 年才能回落到 2%，因為最初由能源推動的價格飆升已通過大幅加價滲入更廣泛的經濟領域，並助長了服務成本。

雖然總體通脹率目前僅為10月份峰值的一半，但更難突破的基本價格增長卻在歷史高位附近徘徊，本月甚至可能加速。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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勞動力市場也異常緊張，創紀錄的低失業率增加了未來幾年工資快速上漲的風險，因為工會將利用其增強的議價能力來挽回因通貨膨脹而損失的實際收入。

【同場加映】青姐話：風險避無可避 啟動一級戒備

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【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

隨著經濟放緩，市場情緒顯然正在發生變化。就在幾周前，市場還對歐洲央行再次加息做出了充分的預期，但現在投資者的看法出現了分歧，許多人預計 7 月份的加息將是最後一次。

私人銀行Berenberg的費德勒（Salomon Fiedler）認為，歐洲央行在 9 月 14 日最後一次加息 25 個基點的可能性為 60%，這是因為「歐元區綜合採購經理人指數（PMI）下降等較為疲軟的數據表明，央行在 9 月份按兵不動的可能性已經上升。」

另一方面美國聯邦儲備委員會（Federal Reserve）周三提高了借貸成本，並為進一步收緊政策敞開大門，主席鮑威爾（Jerome Powell）幾乎沒有就9月份的政策給出暗示，歐洲央行很可能會跟從這一立場。

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責任編輯：張瑋婷

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