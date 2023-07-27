【Twitter改名】曾被用作發布色情及賭博內容　「X.com」域名被印尼封鎖

Elon Musk日前正式Twitter的「藍鳥」經典商標，更改為由追隨者所設計的「X」標誌（interim X），同時也把「Twitter.com」的網域名轉到「X.com」。不過，要大刀闊斧地轉型也並非易事。外媒報道指，Twitter易名為「X」的計劃在印尼受阻，X.com域名目前在印尼被禁。

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據外媒Engadget報道指，Elon Musk將Twitter.com的網域名轉到X.com後，不少印尼用戶無法瀏覽平台。印尼通訊和訊息部其後回應稱，X.com域名過往曾被用作發布色情及賭博內容，沒有遵守該國禁止負面內容的規定，因此被禁。

印尼通信和信息部信息和公共傳播總幹事Usman Kansong回覆半島電視台時就指出，當地正與X公司負責人聯繫，試圖解決問題。惟至截稿前，X未作出任何評論。

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責任編輯：曾曉汶

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