  • 34°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 16:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter改名】曾被用作發布色情及賭博內容　「X.com」域名被印尼封鎖

科技 15:43 2023/07/27

分享：

分享：

Elon Musk日前正式Twitter的「藍鳥」經典商標，更改為由追隨者所設計的「X」標誌（interim X），同時也把「Twitter.com」的網域名轉到「X.com」。不過，要大刀闊斧地轉型也並非易事。外媒報道指，Twitter易名為「X」的計劃在印尼受阻，X.com域名目前在印尼被禁。

【Twitter改名爭議】X-Japan團長公開發聲　質疑Twitter改名或涉侵犯商標

【Twitter改名】美國有近900個「X」註用商標　Twitter更名或面臨知識產權挑戰

據外媒Engadget報道指，Elon Musk將Twitter.com的網域名轉到X.com後，不少印尼用戶無法瀏覽平台。印尼通訊和訊息部其後回應稱，X.com域名過往曾被用作發布色情及賭博內容，沒有遵守該國禁止負面內容的規定，因此被禁。

印尼通信和信息部信息和公共傳播總幹事Usman Kansong回覆半島電視台時就指出，當地正與X公司負責人聯繫，試圖解決問題。惟至截稿前，X未作出任何評論。

【經典再見】Twitter正式更名「X」　新Logo已啟用

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Twitter殺手】Threads推出首個iOS版更新　新增追蹤標籤、翻譯2大功能
2023/07/19
【Twitter殺手】Threads推出首個iOS版更新　新增追蹤標籤、翻譯2大功能
【Twitter派錢】分廣告收益予Twitter創作者　美國KOL獲派18萬
2023/07/14
【Twitter派錢】分廣告收益予Twitter創作者　美國KOL獲派18萬
【Twitter殺手】Threads活躍用戶大幅下滑　使用時間減50%
2023/07/14
【Twitter殺手】Threads活躍用戶大幅下滑　使用時間減50%
【迎戰AI狂潮】Elon Musk開新AI公司　團隊陣容來頭不小？
2023/07/13
【迎戰AI狂潮】Elon Musk開新AI公司　團隊陣容來頭不小？

你可能感興趣

【Twitter殺手】Threads推出首個iOS版更新　新增追蹤標籤、翻譯2大功能
19:24 2023/07/19
【Twitter殺手】Threads推出首個iOS版更新　新增追蹤標籤、翻譯2大功能
【Twitter派錢】分廣告收益予Twitter創作者　美國KOL獲派18萬
17:51 2023/07/14
【Twitter派錢】分廣告收益予Twitter創作者　美國KOL獲派18萬
【Twitter殺手】Threads活躍用戶大幅下滑　使用時間減50%
14:26 2023/07/14
【Twitter殺手】Threads活躍用戶大幅下滑　使用時間減50%
Twitter 手機Apps 網絡熱話 科技產品 社交平台 電視台 印尼

上一篇文章

【三星新品直擊】新平板電腦Galaxy Tab S9系列　達IP68抗水防塵等級

下一篇文章

【AI爭議】ChatGPT洩露用戶資料　OpenAI被韓國私隱監管機構罰360萬韓元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【三星新品直擊】三星Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5登場　售8,298元起（有片＋多圖）
【三星新品直擊】三星Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5登場　售8,298元起（有片＋多圖）
【ChatGPT】Android版ChatGPT正式登場　香港又冇份？
【ChatGPT】Android版ChatGPT正式登場　香港又冇份？
【Twitter改名爭議】X-Japan團長公開發聲　質疑Twitter改名或涉侵犯商標
【Twitter改名爭議】X-Japan團長公開發聲　質疑Twitter改名或涉侵犯商標
【網絡安全】網絡釣魚攻擊最常被冒充品牌　三大科技巨頭均上榜
【網絡安全】網絡釣魚攻擊最常被冒充品牌　三大科技巨頭均上榜
【社交平台大戰】Threads活躍用戶驟減　將推出網頁版救亡？
【社交平台大戰】Threads活躍用戶驟減　將推出網頁版救亡？
【AI爭議】準確率太低　OpenAI關閉辨識AI文字內容工具
【AI爭議】準確率太低　OpenAI關閉辨識AI文字內容工具
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款