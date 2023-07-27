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【Twitter】馬斯克將Twitter易名為「X」於印尼受重挫　印尼政府：X.com域名因曾發布色情及賭博等內容已被封

股市 15:33 2023/07/27

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【Twitter】馬斯克將Twitter易名為「X」於印尼受重挫　印尼政府:X.com域名因曾發布色情及賭博等內容已被封

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前將社交平台Twitter正式易名為「X」，但外電報道，將Twitter更名為「X」的計劃在印尼受到重挫，因X.com的域名早前已被封，相關網站曾使用X.com的域名發布色情及賭博等內容。

印尼通訊及訊息部回應指，X.com域名曾被一些網站使用，而這些網站未有遵守該國禁止發布色情及賭博等負面內容的規定。馬斯克於2017年從PayPal買回了X.com域名。

印尼：正與X接觸以了解網站性質

印尼訊息及公共傳訊部部長Usman Kansong指，政府正與X接觸，以了解網站性質。印尼政府官員言論意味，印尼用戶不能接觸X平台，當地約有2400萬名用戶。

馬斯克將是次品牌重塑視為「一切應用程式（everything app）」改革第一步，未來有關應用程式將會提供社交媒體網絡以外的服務，如支付及銀行服務。

相關文章：【Twitter】Twitter棄「藍鳥」商標改用「X」　馬斯克預告數月內增金融功能（第二版）

相關文章：【Twitter】Cathie Wood：自馬斯克入主Twitter後　累計減持47%股權

編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 科技產品 網絡保安 馬斯克 印尼 Tesla 媒體 Twitter 社交平台
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