【港元定存】兩大發鈔行港元定存享年息10厘 大戶進場閃賺3萬元利息再抽銀債

▲ 銀債開賣前夕，中小行齊加港元定存息

焦點港銀7天港元定存年息比較

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其他港銀7天港元定存年息比較

港銀 年息（厘） 起存額（元） 備註 工銀亞洲 8.00 1000 5月1日新推，全新綜合理財戶（每日平均理財總值10萬元）；手機e開戶享8厘，以上限20萬元計，賺息307元；若分行開立為6.8厘，至7月底 集友 7.00 10萬 6月30日加1厘，合資格個人或公司客戶，兌換資金，手機或網上銀行只適用個人客戶，公司客須分行開立；不設存款上限，至9月28日 南商 6.00 1000 6月15日加0.5厘，網上或手機銀行開立，分行開立須3萬元，兌換資金，上限1000萬元，至9月13日 大眾銀行 1.20 50萬 6月7日減0.1厘 livi bank* 0.25 500 新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行 眾安* 0.10 1 虛擬銀行 創興 0.10 5000 網上或流動理財年利率，上限5000萬元 富融* 0.05 1 虛擬銀行 天星* 0.05 1000 虛擬銀行 *虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準、截至7月27日止

銀債開賣前夕，今天（7月27日）有4間銀行搶先加港元定期存款息，包括大眾財務提高半年期年息0.2厘至4.4厘，跟1年息率看齊；交銀香港調升3個月年息0.1厘至4.25厘，集友上調3個月及半年年息0.1厘，齊報4.3厘；大眾銀行加3個月及半年年息0.1厘，3個月的新息率報4.4厘，半年為4.3厘，而如以手機銀行開立可獲額外加0.3厘年息，即3個月報4.7厘，半年4.6厘，兩存期為破頂息。

拆息全面爆升至5厘，其中1個月拆息兩連升至5.24厘的16年高位；港滙升穿7.8。

此外，標榜5厘包底息率的銀債將於明天（7月28日）開鑼，至8月9日截止，前後銷售期長達13天，專家建議，有閒資族不妨先開立7天短期存款，例如恒生 （00011） 7天年息享10.9厘，門檻1萬元，媲美長者iBond的每手入場費；如以上限200萬元計，速賺逾4100元利息。但須合資格的兌換資金，以目前人民幣止跌喘穩，醒目錢大可趁高位把人幣兌換做港元，再開立短存賺息，到期後再抽銀債，博一注錢雙重賺息。

建行亞洲7天短存 享20厘年息

息率冠絕全城是建行亞洲7天享20厘年息，入場費50萬元，期內閃賺1918元利息。至於滙豐（HSBC）及中銀香港 （02888） 7天年息齊為10厘，且不設存款上限，大戶若斥3000萬元敍造短存，扣除兌換資金的買賣差價，進場短存即賺逾3萬元利息。

順帶一提，星展銀行昨（26日）推出保險產品X1個月港元定期存款10厘息快閃優惠，以上限50萬元計，賺息4167元。

此外，聯儲局於6月暫停加息後，昨晚一如預期加息25基點，但沒有表明加息周期是否已完結，未來加息步伐將在逐次會議中以數據作判斷。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，即使聯儲局加息周期仍未結束，但已經非常接近。經濟放緩最早可能會在明年第一季度開始較為明顯，屆時假設通脹如預期繼續大幅下降，市場可能預期明年將有更多減息。而美滙指數於3個月內預測為100.19，未來6至12個月料為97.1；美元兌在岸人民幣3個月內料為7.1，6至12個月預測為6.85。

中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師張詩琪認為，聯儲局為未來加息留下伏筆，主要是管理市場對通脹回落的樂觀預期，以防止CPI反彈時需要進一步收緊政策。

今次會後聲明反映當局對經濟增長較上月稍為樂觀，但同時表達早前美國銀行業事件令信貸緊縮將對經濟造成壓力。張詩琪補充，基於美國經濟衰退風險正在下降，而利率期貨亦反映減息概率較大機會於明年出現。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪