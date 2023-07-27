Shell第二季度利潤跌56% 未來三個月回購 30 億美元股票

由於石油和天然氣價格下跌，Shell（SHEL）周四（26日）公佈的第二季度利潤下降56%至50億美元，不及預期，這促使Shell放緩股票回購計劃。

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Shell表示，將在未來三個月內回購 30 億美元股票，低於前三個月的 36 億美元，同時將此前在 6 月份宣布的股息提高到每股 0.33 美元。首席執行官 Wael Sawan 在一份聲明中說：「鑑於我們的股票所代表的價值，我們將繼續優先考慮股票回購。」

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Shell調整後的盈利為 50.73 億美元，低於公司提供的分析師預測的 58 億美元。相比之下，去年同期的季度盈利為 115 億美元，2023 年第一季度為 96.5 億美元。截至第二季度末，債務從三個月前的442億美元減少到403億美元，債務與資本比率（即資產負債率）下降了一個百分點，降至17%。



與上一季度相比，Shell業績下降主要反映了液化天然氣（LNG）貿易業績下降、石油和天然氣價格下降、煉油利潤率下降以及銷售量下降。

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記者：張瑋婷