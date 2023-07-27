  • 34°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Shell第二季度利潤跌56% 未來三個月回購 30 億美元股票

環球政經 16:00 2023/07/27

分享：

分享：

由於石油和天然氣價格下跌，Shell（SHEL）周四（26日）公佈的第二季度利潤下降56%至50億美元，不及預期，這促使Shell放緩股票回購計劃。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

Shell表示，將在未來三個月內回購 30 億美元股票，低於前三個月的 36 億美元，同時將此前在 6 月份宣布的股息提高到每股 0.33 美元。首席執行官 Wael Sawan 在一份聲明中說：「鑑於我們的股票所代表的價值，我們將繼續優先考慮股票回購。」

同場加映﹕【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到？

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

 

Shell調整後的盈利為 50.73 億美元，低於公司提供的分析師預測的 58 億美元。相比之下，去年同期的季度盈利為 115 億美元，2023 年第一季度為 96.5 億美元。截至第二季度末，債務從三個月前的442億美元減少到403億美元，債務與資本比率（即資產負債率）下降了一個百分點，降至17%。
 

與上一季度相比，Shell業績下降主要反映了液化天然氣（LNG）貿易業績下降、石油和天然氣價格下降、煉油利潤率下降以及銷售量下降。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
港股 美股 石油 異動股 股票 銷售 歐洲 國際集團 美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬
【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬
【C.E.O.財策精英】宏利分組經理黎詠彤 疫下開闢創業新旅程 銀行專才搖身一變成保險新星
【C.E.O.財策精英】宏利分組經理黎詠彤 疫下開闢創業新旅程 銀行專才搖身一變成保險新星
OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【消費著數】Mastercard持卡人連接支付寶　消費即享人民幣10元折扣
【消費著數】Mastercard持卡人連接支付寶　消費即享人民幣10元折扣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款