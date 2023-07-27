▲ 【最優惠利率】大型銀行加P僅0.125厘、未跟足美息加幅 銀行界拆解箇中原因

HSBC滙豐 （00005） 決定上調港元最優惠利率（P）0.125厘，至5.875厘，料多間銀行稍後宣布跟隨加幅。對於大型銀行公布P的加幅未跟足美息加幅，上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，大型銀行因息差而加P的壓力確大，有條件加0.25厘，最終只加0.125厘，相信因為考慮到目前應為加息周期尾聲，在尾聲時P不跟足加幅，之後倘聯儲局調頭減息，就P的調整決定亦可以保住靈活性。

林俊泓認為，今次大型銀行公布P可能是今個加息周期最後一次上調。他指以最近期美國公布的6月核心CPI同比增幅4.8%，比較前些月份的核心CPI的同比增幅的降速，可能下次議息月份（9月）所公布的8月核心CPI同比增幅或降至4%，當連續多個月CPI同比增幅都呈下行趨勢，聯儲局應不可能9月再加息。

東亞蔡永雄：大手加P未必對銀行有利

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄相信P的加幅是個別銀行的商業決定，但指由於港元拆息已經上升，大型銀行的貸款業務已受惠，而按揭業務未必是大型銀行貸款組合最大的一部分，未必太需要大幅加P以令有關銀行更受惠息差擴闊，「因為加P亦要同步上調儲蓄存款利息，倘加0.25厘，（支付予客戶的）儲蓄存款息成本更大」，若按揭貸款在整體貸款佔比本身不高，反而儲蓄存款在整體存款的佔比高，大手加P則對銀行未必有利。

蔡永雄表示，由於9月美息再加風險不大，相信香港銀行9月再加P機會亦不大。

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記者：胡學能