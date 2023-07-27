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【大行報告】麥格理：汽車及SMT前景惡化 ASMPT評級由「跑贏大市」降至「中性」

股樓投資 17:12 2023/07/27

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麥格理表示，鑑於汽車及表面貼裝技術（SMT）前景惡化，同時其他業務短期內未有改善下，將ASMPT（00522）2023年營收和淨利潤分別下調6%和30%，將2024年淨利潤預測下調19%，將評級由「跑贏大市」降至「中性」，目標價亦由85.05元下調至72.94元。ASMPT周四（27日）收報74.2元，跌幅6.8%。

 

 

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

 

該行稱，公司第二季營運利潤及淨收入較預期低18%，第三季收入指引按年跌23%，按季降11%，同樣低於市場預期。不過，該行預計集團的半導體收入將在2024年首季恢復增長；集團預計汽車業務仍會下滑，而先進封裝表現仍然較亮眼。

 

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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ASMPT日前公布截至今年6月底止中期業績，其中銷售收入78.18億元，按年跌25.3%；純利6.25億元，按年跌64%；每股盈利1.52元。派每股中期息61仙，對比上年同期派1.3元亦削逾半。

 

 

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記者：鄭昊彤

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