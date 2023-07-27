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【大行報告】野村：行業第二季服務收入持續放緩 內地三大電訊股目標價齊下調

股樓投資 16:12 2023/07/27

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野村引用工信部數據指出，內地電訊業服務收入於第二季持續放緩，上半年按年增長6.2%，意味6月份按年增長放緩至3.6%，又將內地三大電訊股的目標價同時下調。


 

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

該行下調內地三大電訊股目標價，對中國電信（00728）評級「買入」，目標價由5.5元降至5元；對中國聯通（00762）評級為「中性」，目標價由6.7元下調至6.1元；對中國移動（00941）評級為「買入」，目標價由81元下調至77元。
 

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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另外，新興業務仍然為內地電訊業主要增長動力，上半年貢獻行業服務收入約21.6%，上半年來自雲端、大數據和物聯網分部收入亦按年各增長38.3%、45.3%及25.7%。同時，截至6月底100Mbps及1000Mbps寬帶用戶滲透率分別達到94.2%及20.8%，而5G網絡用戶滲透率為39.5%，較2022年底增加6.2個百分點。

 

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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中國聯通（00762） 中國移動（00941） 中國電信（00728） 中華人民共和國工業和信息化部 物聯網 買入 大數據 雲端 5G 大行報告

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