【大行報告】野村：行業第二季服務收入持續放緩 內地三大電訊股目標價齊下調

野村引用工信部數據指出，內地電訊業服務收入於第二季持續放緩，上半年按年增長6.2%，意味6月份按年增長放緩至3.6%，又將內地三大電訊股的目標價同時下調。





【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

該行下調內地三大電訊股目標價，對中國電信（00728）評級「買入」，目標價由5.5元降至5元；對中國聯通（00762）評級為「中性」，目標價由6.7元下調至6.1元；對中國移動（00941）評級為「買入」，目標價由81元下調至77元。



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另外，新興業務仍然為內地電訊業主要增長動力，上半年貢獻行業服務收入約21.6%，上半年來自雲端、大數據和物聯網分部收入亦按年各增長38.3%、45.3%及25.7%。同時，截至6月底100Mbps及1000Mbps寬帶用戶滲透率分別達到94.2%及20.8%，而5G網絡用戶滲透率為39.5%，較2022年底增加6.2個百分點。

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記者：鄭昊彤