美參議員提新法案 禁高官及國會議員交易股票

美國參議員周二（25日）提出一項兩黨法案，擬禁止美國總統等高級行政官員、國會議員及其親屬交易股票，希望加強打擊内幕交易。

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聯邦法律現時要求國會議員就本人或配偶買賣價值超過1,000美元（約7,800港元）的股票，於交易後45天內申報。

紐約州民主黨參議員Kirsten Gillibrand和密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）共同提交，名為《禁止政府官員交易股票法案》（Ban Stock Trading for Government Officials Act）的兩黨法案。

法案將禁止總統、副總統、高級行政部門官員、國會議員及其親屬持有或交易股票，包括將資產及投資交由受託人代管的「保密信託」（Blind trust）。

如涉及重大金錢價值或性質異常的個案，涉事官員或國會議員及家屬或要承受額外民事處罰。

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如他們未能根據《股票法》提交交易報告，處罰也將由目前的200美元（約1,560港元）增至500美元（約3,900港元）。

法案更會強制要求華府官員收到政府贈款、貸款、合約或其他款項時必須提交報告，但不包括補薪或退稅。

路透社指該法案暫未排期於委員會審議，也未知會否在今年內提交參議院大會辯論和表決。

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責任編輯：鄭錦玲