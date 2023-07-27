  • 34°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 16:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯儲局加息25點子 不排除9月再加息

環球政經 13:30 2023/07/27

分享：

分享：

美國聯儲局加息25個百分點，是過去12次會議中的第11次加息，使聯邦基金利率升到5.25厘至5.5厘區間。這是自2007年房地產市場崩潰前以來的最高水平，也是大約22年來首次持續超過這一水平。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，經濟和勞動力市場仍須放緩，通脹率才能以可信的方式重返聯儲局2%的目標。

鮑威爾強調，聯儲局將仔細評估最新數據及其對貨幣政策的影響，以確定進一步加息的適當時機。

他說：「如果數據證明有必要，我們當然有可能在9月份的會議上再次提高（聯邦）基金利率，但我們也有可能在那次會議上選擇按兵不動。」

他表示，央行的首要任務是抑制通脹，目前通脹率是2%目標的兩倍多，同時確保對勞動力市場的影響最小，目前勞動力市場的失業率為3.6%，經濟增長穩健，高於1.8%的估計趨勢率。

聯儲局主席提到，實現通脹目標可能需要一些經濟損失和一段低於趨勢增長的時期。不過，他仍對「軟着陸」情景抱有希望，即通脹率下降，失業率保持相對低位，避免經濟衰退。

盡管最近的通脹數據弱於預期，但政策制定者對改變鷹派態度持謹慎態度，直到他們看到在降低價格壓力方面取得了更多進展。

聯儲局對未來加息的決定將根據每次會議的情況而定，鮑威爾警告說，不要期待近期利率政策會放鬆。

延伸閲讀【多相】BAKER CIRCLE • GREENWICH示位陪你睇 展現通透空間感【下一頁

點擊圖片放大
+12
+11

 

同場加映 【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

同場加映 【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到？

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

經濟衰退 經濟 失業 加息 香港 美國聯儲局 美國 通脹 鮑威爾 失業率

上一篇文章

【券商點睇】新東方料首財季淨營收增32% 美銀上調目標價至45.5元

下一篇文章

差估署樓價指數連跌兩月　分析：下半年阻力更大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬
【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【C.E.O.財策精英】宏利分組經理黎詠彤 疫下開闢創業新旅程 銀行專才搖身一變成保險新星
【C.E.O.財策精英】宏利分組經理黎詠彤 疫下開闢創業新旅程 銀行專才搖身一變成保險新星
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【消費著數】Mastercard持卡人連接支付寶　消費即享人民幣10元折扣
【消費著數】Mastercard持卡人連接支付寶　消費即享人民幣10元折扣
OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款