聯儲局加息25點子 不排除9月再加息

美國聯儲局加息25個百分點，是過去12次會議中的第11次加息，使聯邦基金利率升到5.25厘至5.5厘區間。這是自2007年房地產市場崩潰前以來的最高水平，也是大約22年來首次持續超過這一水平。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，經濟和勞動力市場仍須放緩，通脹率才能以可信的方式重返聯儲局2%的目標。

鮑威爾強調，聯儲局將仔細評估最新數據及其對貨幣政策的影響，以確定進一步加息的適當時機。

他說：「如果數據證明有必要，我們當然有可能在9月份的會議上再次提高（聯邦）基金利率，但我們也有可能在那次會議上選擇按兵不動。」

他表示，央行的首要任務是抑制通脹，目前通脹率是2%目標的兩倍多，同時確保對勞動力市場的影響最小，目前勞動力市場的失業率為3.6%，經濟增長穩健，高於1.8%的估計趨勢率。

聯儲局主席提到，實現通脹目標可能需要一些經濟損失和一段低於趨勢增長的時期。不過，他仍對「軟着陸」情景抱有希望，即通脹率下降，失業率保持相對低位，避免經濟衰退。

盡管最近的通脹數據弱於預期，但政策制定者對改變鷹派態度持謹慎態度，直到他們看到在降低價格壓力方面取得了更多進展。

聯儲局對未來加息的決定將根據每次會議的情況而定，鮑威爾警告說，不要期待近期利率政策會放鬆。

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