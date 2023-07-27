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LBJ大仔突發心臟病 馬斯克提疫苗懷疑論

環球社會熱點 15:05 2023/07/27

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美國NBA洛杉磯湖人（LA Lakers）當家球星勒邦占士（LeBron James）長子Bronny日前出現突發心臟病，據悉暫無大礙。富豪馬斯克（Elon Musk）發文，暗示事件可能與新冠疫苗有關。

Threads增流量限制功能 馬斯克怒轟抄襲Twitter 【下一頁】

馬斯克在近日改名的自家平台X（原稱Twitter）發文談及Bronny心臟病發，指不能把所有事歸咎於疫苗，但亦不能排除任何可能性。他亦指出，心肌炎是接種疫苗的常見副作用之一。

點擊圖片放大
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文章下方出現早前新增的Community Notes功能，當中引用CBS的報道，指研究顯示青少年男性在接種第二劑疫苗後出現心肌炎的機率超過確診新冠。惟相關內容及後取消失，目前未知原因。

馬斯克：倘阿斯巴甜致癌 我該早就去世 【下一頁】

Bronny周一（24日）在操練時出現突發心臟病，獲在場南加州大學醫療團隊搶救後送院，及後據悉已離開深切治療部及出院。暫時未有證據顯示，Bronny心臟病發與疫苗有關。

有指Bronny可能參加來年的NBA選秀，可能在首輪後段被揀中。據悉LBJ一直等待Bronny加入聯盟，成為史上首對出戰賽場的「父子兵」。

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責任編輯：吳漢培

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