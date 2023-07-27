【AI爭議】ChatGPT洩露用戶資料　OpenAI被韓國私隱監管機構罰360萬韓元

▲ 韓國個人信息保護委員會向OpenAI開出360萬韓元（約2.2萬港元）罰單。

由OpenAI所開發的生成式人工智能機械人ChatGPT，私隱問題一直都是重點爭議，更因此而惹上官非。韓國個人信息保護委員會（PIPC）早前就表示，ChatGPT上的開源庫出現漏洞，導致南韓687名用戶資料外洩，OpenAI當時未有即時匯報，因此對其進行了罰款。

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據《韓國時報》報道，ChatGPT開源數據庫在今年3月出現漏洞，造成緩存問題，導致ChatGPT Plus用戶的支付信息外洩，包括：姓名、電子郵件地址、信用卡號碼的後四位數字和信用卡到期日。PIPC就證實，韓國共有687名用戶受到影響，而且OpenAI也違反了發現資料外洩後24小時內，向當局報告的要求，所以決定開出360萬韓元（約2.2萬港元）罰單。

PIPC呼籲，OpenAI應採取措施防止事件再次發生，遵守韓國個人信息保護法，亦應配合委員會的事先檢查活動，來保障當地用戶的個人私隱。

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責任編輯：曾曉汶

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