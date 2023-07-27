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【券商點睇】新東方料首財季淨營收增32% 美銀上調目標價至45.5元

股樓投資 14:27 2023/07/27

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美銀發表研究報告指，新東方（09901）截至5月底止的第四財季淨營收總額，按年增64%至8.61億美元，高於市場預期和集團指引上限的8.23億美元，惟經調整經營利潤率9%，低於預期的10%。該行又指，集團預計截至今年8月底的2024財年第一季度淨營收總額，將按年增32%至35%，也優於該行預估。

【騰訊700】騰訊旗下公司新增房地產業務 料參與大鏟灣項目建設  詳情請看【下一頁

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

美銀調升新東方2024及2025財年的經調整每股盈利預測分別14%和18%，將目標價上調至45.5元，重申「買入」評級。該行指，看好新東方多方面推動強勁的增長前景，且風險回報具吸引力，認為集團持有的4億美元現金，相當於現價上限的54%水平，料下跌空間有限。此外，美銀指，由於海外備考和非學術輔導的需求上升，新東方將2024財年的產能擴張計劃，從10%上修至15%至20%。

海吉亞近17億人幣 收購長安醫院  詳情請看【下一頁

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

美銀將人民幣計算的全年收入增長預測，由20%調高至30%以上；加上利用率上升、客戶留存率提高、平均售價上漲和營運槓桿支持下，預計新東方經調整經營利潤率將按年增長2.1個百分點至11.4%，經調整純利率增長1.6個百分點至10.2%％，令全年經調整純利達3.95億美元。

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撰文 : 袁國守

每股盈利 美國銀行（BofA，美：BAC） 目標價 買入 新東方—S（09901） 港股

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