【電子支付】調查指B2C港企較接受數碼支付　六成B2B港企想維持現狀

香港生產力促進局公布《企業數碼支付環境調研》結果，發現以消費者為服務對象（B2C）企業平均接受5.6種支付方式，當中4.1種為數碼支付。七成B2C企業接受轉數快支付，67%接受信用卡，61%接受二維碼支付。相比之下，以商業機構為服務對象（B2B）企業僅平均接受2.1種數碼支付方式，可見仍有更廣泛的採用空間。

【香港品牌】工展會購物節冀破6萬人 展商審慎樂觀首重宣傳

調研由生產力局獨立進行、Visa贊助。51%的香港B2C企業對數碼支付工具的整體表現感到滿意，而B2B企業的滿意度僅得41%。香港的B2C企業在支付方式數碼化方面取得顯著進展，以滿足不同本地消費者的需求，當中有效率和可追蹤是提升滿意度的主要因素。調研結果亦顯示，跨境消費支付方式選擇有限，可能會對B2C企業進軍其他市場構成障礙。同時B2C企業亦對提高支付安全有更大期望。

目前企業支付給供應商主要採用傳統的支付方式，如網上轉帳、支票和於實體銀行進行轉帳，而現時跨境支付亦主要透過網上轉賬進行。調研結果顯示，香港B2B數碼支付工具在滿意度上仍有改善空間，表現在處理跨境支付、接納多種貨幣及保障交易安全等主要範疇未如理想。

B2B企業支付數碼化進度相對落後

生產力局數碼轉型部總經理陳仲文表示：「香港消費者支付方式百花齊放，從B2C企業廣泛採用轉數快（FPS）和二維碼支付等『新型』數碼支付工具進行本地支付可見一斑，然而B2B企業支付數碼化進度卻相對落後，期望新科技如區塊鏈、數碼貨幣及智能合約可促進行業發展，為B2B支付用戶提供更多的支付選項。」

陳仲文補充：「雖然香港的數碼支付採用率並不遜於其他市場，但企業仍然對提供更多支付方式選擇有著急切需要。七成企業認為，無論交易額或商戶規模，消費者都應該可以隨意選擇任何支付方式付款。此外，隨著香港與內地及世界各地的聯繫變得更緊密，調研結果亦反映B2C和B2B企業對增加跨境支付方式選擇的需求變得更為迫切。透過提供更無縫及更輕易的支付方式，本地企業必定能加快步伐，走向國際。」

仍有六成B2B企業想維持現狀

74%受訪企業表示正在優化或計劃優化它們的收付款方式；其中「加強交易安全性」（62%）和「更多支付方式選擇」（53%）是企業期望在未來兩年內能夠提升支付體驗的主要範疇。另外26%未有計劃優化支付方式的企業中，一半表示如果整個金融生態圈的各持份者能合力推動，它們會更有動力優化其支付方式。

陳仲文表示調查結果反映企業渴求增加支付方式的選擇，亦強調它們對交易安全和提供更無縫的支付體驗方面的期望。開發更優良的數碼支付工具，強化交易安全且同時接受多種貨幣，將有助改善業界對現時期望的落差。除了需要整個金融生態圈的共同努力之外，亦需要企業對接受及採用新型的支付工具持更開放的態度。

陳仲文表示：「儘管企業期望更多支付方式選擇，但仍有六成B2B企業想維持現狀，這亦成為支付工具發展的長遠障礙。目前近三分之二的受訪企業對香港在五年內實現無現金化的支付環境持認同或中性看法。」

【工展購物】工展會購物節8月4日起亞博館舉行 抽獎+派雪糕作招徠

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。