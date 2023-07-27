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【三星新品直擊】新平板電腦Galaxy Tab S9系列　達IP68抗水防塵等級

科技 16:00 2023/07/27

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三星Galaxy Tab S9、S9+與S9 Ultra為Galaxy Tab S系列中首度達到IP68抗水防塵等級的平板電腦。

三星（Samsung）昨（26日）晚舉行Galaxy Unpacked發佈會，除了推出Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5兩款新摺機，Galaxy Watch6系列，還包括Galaxy Tab S9系列平板電腦：Galaxy Tab S9、Galaxy Tab S9+與Galaxy Tab S9 Ultra，該系列更為Galaxy Tab S家族中，首款達到IP68抗水防塵等級的平板電腦。Galaxy Tab S9、S9+與S9 Ultra亦會附上IP68級別S Pen。

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如果各位讀者有興趣了解Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5有何更新、香港售價等，記者也搶先在首爾上手實試兩款新摺機，可立即去片＋瀏覽以下文章：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試

【三星新品直擊】三星Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5登場　售8,298元起（有片＋多圖）

【三星新品直擊】三星Galaxy Watch6系列　售2,598元起

三星Galaxy Tab S9、S9+與S9 Ultra三款型號均配備Dynamic AMOLED 2X屏幕，採用高通（Qualcomm）Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy，支援屏下指紋解鎖（FOD）。屏幕動態刷新率會在60至120Hz之間自動調整，以平衡流暢的運行能力和最佳的電池效能。

電池容量方面：

  • Galaxy Tab S9為8,400mAh 
  • Galaxy Tab S9＋為10,090mAh 
  • Galaxy Tab S9 Ultra為11,200mAh 

在娛樂體驗方面，Galaxy Tab S9系列的HDR10+會自動改善每個場景和每格畫面的色調，確保能呈現深層的顏色與亮度變化。屏幕機身比例為16:10，也可完美呈現電視和電影中的拍攝效果。另有Eye Comfort護眼功能亦令藍光降低70%以上，藉此減少藍光所造成的眼睛疲勞。

Galaxy Tab S9系列今（27日）起在香港開始預售，並於8月11日起公開發售。其中，Galaxy Tab S9系列備有粉褐色與炭灰黑兩種配色，並提供三種尺寸選擇：

  • 11吋的Tab S9
  • 12.4吋的Tab S9
  • 14.6吋的Galaxy Tab S9 Ultra

此系列亦配備四代的One UI和Android OS系統更新以及五年的安全更新，提供更多保護與更長久的支援。Samsung Care+亦提供針對意外損壞的支援服務，讓用戶可在預售階段以特別的折扣或優惠選購。

Galaxy Tab S9系列香港售價：

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記者：張寶燕 首爾直擊

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