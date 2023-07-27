日本JR PASS 10月加價 最多加1萬日圓

JR西日本鐵道及JR東日本鐵道周三（26日）宣布，JR PASS將於今年10月加價，其中JR東日本鐵路周遊券（東北地區）加價1萬日圓（約556港元）創最大加幅。

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JR西日本鐵道發聲明宣布10月1日起加價，如旅客在9月30日前在日本國外旅行社購買的兌換券，或在JR西日本鐵道網路預約服務預訂車票，在新票價生效後仍可按原價使用。

關西鐵路周遊券加價200日圓到400日圓（約11至22港元）不等；關西廣域鐵路周遊券由1萬日圓加至1.2萬日圓（約667港元）；山陽&山陰地區鐵路周遊券由2萬日圓（約1,112港元）加至2.3萬日圓（約1,279港元）。

JR西日本全地區鐵路周遊券與山陽&山陰&北部九州地區鐵路周遊券，則由2.3萬日圓加至2.6萬日圓（約1,445港元）。

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JR西日本鐵道又指，關西廣域鐵路周遊券等部分商品將廢除指定席搭乘次數限制，改為無上限次數。

JR東日本鐵道同日宣布，JR東日本鐵路周遊券（東北地區）由2萬日圓加至3萬日圓（約1,668港元），而JR東京廣域周遊券由10,180日圓（約566港元）加至1.5萬日圓（約834港元）。

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責任編輯：鄭錦玲