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【Samsung】三星次季經營利潤暴跌95%　晶片業務續虧損逾4萬億韓元　料下半年晶片需求將逐步增加

股市 13:33 2023/07/27

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【Samsung】三星次季經營利潤暴跌95%　晶片業務續虧損4.4萬億韓元　料下半年晶片需求將逐步增加

三星第二季營收下降22.3%至60萬億韓元，經營利潤下降95.2%至約6700億韓元，純利跌85.8%至約1.6萬億韓元，主因受累晶片業務經營虧損按年擴大至4.4萬億韓元，但按季則有輕微改善。

受累宏觀經濟不景氣，拖累手機、電腦和汽車等電子產品的晶片需求，電子晶片業務所屬的設備解決方案部門（Device Solutions）上季銷售按年跌48%至14.7萬億韓元，並出現連續兩個季度的經營虧損。

今年首季，三星晶片部門錄得了14年來的首次財務虧損，期內為蝕4.6萬億韓元。

三星預計，下半年存儲晶片需求將逐步增加，智能手機市場將較去年有所增長，但如果全球經濟低迷的風險持續存在，市場可能萎縮。此外，下半年客戶對存儲晶片庫存的調整可能會逐漸減少。

其他業務方面，三星上季行動業務（MX / Networks）經營利潤按年跌16%至3萬億韓元、顯示器業務經營利潤跌20.8%至約8400億韓圜。

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編輯：袁諾曦

經濟 晶片 智能手機 Samsung
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