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Netflix招聘AI人員 年薪最高破700萬

環球社會熱點 13:26 2023/07/27

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串流平台Netflix近日發布最新招聘廣告，徵求人工智能（AI）相關的人員加入，年薪最高可達90萬美元（約701.5萬港元）。時值美國荷里活兩大工會罷工期間，此舉惹起業界不滿。

美荷里活演員工會宣布罷工 逾60年來最大規模 【下一頁】

美國媒體《the Intercept》報稱，Netflix發出最新招募廣告，其中一個新職位為機器學習項目經理。廣告列明希望新經理可以為平台的機器學習項目帶來好處，打造平台相關項目的創新基礎。

Netflix表示，相關職位在企業內的年薪屆乎30至90萬美元（約233.8萬至701.5萬港元）。廣告中只粗略列出求職者需有相關領域資歷要求，大致暗示Netflix希望把AI工具應用在企業相關所有範疇。

Netflix網站上另一個機器學習相關招聘廣告更列明，公司將使用AI工具，提供更成功的影集及電影，以及改善影音內容的製作過程。同時，Netflix亦為遊戲工作室招募生成式（generative）AI的技術總監，年薪最高65萬美元（約506.7萬港元）。

哈里梅根連失Netflix同Spotify合約 歸咎唔好彩 【下一頁】

曾出演Netflix科幻神劇《黑鏡》（Black Mirror）的美國影星Rob Delaney直言，新職位薪資足以為6成荷里活演員工會（SAG）旗下演員及家屬提供醫療保險，直斥Netflix舉動令人憎惡。

SAG與編劇工會先後發動罷工，為荷里活自1960年代後首次面臨雙罷工。罷工的其中一大原因正是，兩大工會憂慮便是未來AI在業內使用的監管問題。根據SGA數據，工會87%演員年收入低於2.6萬美元（約20.3萬港元）。

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責任編輯：吳漢培

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