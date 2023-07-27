  • 36°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 13:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米1810】小米預告8月發布摺機MIXFold3　將使用Leica全焦段四攝

股市 12:56 2023/07/27

分享：

分享：

【小米1810】小米預告8月發布摺機MIXFold3　將使用Leica全焦段四攝

三星（Samsung）昨晚發布新一代摺疊智能手機系列後，小米 （01810） 今早在內地社交平台公布，將於8月發布新一代摺疊手機「MIXFold3」。小米表示，MIXFold3會使用「徠卡（Leica）光學全焦段四攝」。

小米在上一代MIXFold2已使用徠卡光學鏡頭，公司今早在社交平台指：

小米與徠卡全球影像戰略合作邁出開創性的一步， 我們共同實現了「移動影像小型化」質的飛躍。 為了實現這一成果，我們在微型化OIS馬達、超薄高透鏡片、小型化潛望式長焦模組、堆疊設計等關鍵領域實現了多項突破， 成功將「徠卡光學全焦段四攝」帶到折疊屏領域， 在輕薄機身上實現旗艦水準的頂級影像體驗。

ET財智Talk
【ET財智Talk】英鎊領漲G10貨幣升勢會否扭轉？日圓將現低吸爆升機會？ 渣打陳正犖解構邊隻貨幣最值博

相關文章：

【摺機大戰】小米發布會揭幕　新摺機MIX Fold 2亮相　入手價要過萬？

【小米1810】雷軍今晚發表年度講話、「不講小米的故事」　同場發布新摺機MIX Fold2

【小米1810】小米印度據報加大投放實體店　提升線下銷售額佔比

【小米1810】小米盧偉冰：8月發布摺疊屏手機小米MIX Fold 3

 編輯：麥德銘

港股 小米集團－W（01810） 智能手機 小米 MIX Leica
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【香港加息】滙豐上調最優惠利率0.125厘至5.875厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？

下一篇文章

【美股期貨】美國加息0.25厘　道指期貨升22點　歐日央行緊隨議息（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【儲局議息】鮑威爾記者會講過乜？同時講9月可能加息及可能不加息
【儲局議息】鮑威爾記者會講過乜？同時講9月可能加息及可能不加息
【螞蟻IPO】螞蟻集團據報擬剝離部分非核心業務　重組後準備赴港IPO上市、或棄上海？
【螞蟻IPO】螞蟻集團據報擬剝離部分非核心業務　重組後準備赴港IPO上市、或棄上海？
【美國加息】聯儲局本港周四凌晨公布議息結果、加息0.25厘無懸念　市場關注點放在邊方面？
【美國加息】聯儲局本港周四凌晨公布議息結果、加息0.25厘無懸念　市場關注點放在邊方面？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升166點　美團ADR高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升166點　美團ADR高港1%（不斷更新）
【2023打風】港股本周五日市機會高？　天文台維持一號風球至今晚、改發更高風球機會較低（不斷更新）
【2023打風】港股本周五日市機會高？　天文台維持一號風球至今晚、改發更高風球機會較低（不斷更新）
【美股期貨】美國加息0.25厘　道指期貨升22點　歐日央行緊隨議息（不斷更新）
【美股期貨】美國加息0.25厘　道指期貨升22點　歐日央行緊隨議息（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款