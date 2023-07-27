【小米1810】小米預告8月發布摺機MIXFold3　將使用Leica全焦段四攝

三星（Samsung）昨晚發布新一代摺疊智能手機系列後，小米 （01810） 今早在內地社交平台公布，將於8月發布新一代摺疊手機「MIXFold3」。小米表示，MIXFold3會使用「徠卡（Leica）光學全焦段四攝」。

小米在上一代MIXFold2已使用徠卡光學鏡頭，公司今早在社交平台指：

小米與徠卡全球影像戰略合作邁出開創性的一步， 我們共同實現了「移動影像小型化」質的飛躍。 為了實現這一成果，我們在微型化OIS馬達、超薄高透鏡片、小型化潛望式長焦模組、堆疊設計等關鍵領域實現了多項突破， 成功將「徠卡光學全焦段四攝」帶到折疊屏領域， 在輕薄機身上實現旗艦水準的頂級影像體驗。