【AI應用】日本政府反傳統？　擬引入ChatGPT進行文書處理及統計數據

▲ 日媒報道指，微軟（Microsoft）已與日本政府簽署了一項協議，並將會向政府提供ChatGPT技術。

日本政府向來以傳統著稱，過往一直偏好各種紙本文件。不過，近年日本政府已加緊腳步轉型，接納及引入更多新科技技術，例如最近爆紅的生成式人工智能機械人ChatGPT。據日媒報道指，微軟（Microsoft）已與日本政府簽署了一項協議，並將會向政府提供ChatGPT技術。

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日本經濟新聞報道指出，微軟將會為日本政府提供ChatGPT最新的語言模型GPT-4，以及由Meta開發的生成式AI技術，屆時將會用作文書分析及處理、準備會議記錄、提供對議會質詢的答覆草案、以及分析政府統計相關數據等，相關技術預計在今年秋季開始試用。由於涉及大量機密信息，微軟更於東京及大阪的數據中心，引入了用於生成式AI的高處理能力設備。

事實上，日本政府對於生成式AI技術，一直保持開放態度，並鼓勵企業應用。就連東京都知事小池百合子亦早於6月13日就宣布，東京都所有的政府部門，未來將引入生成式AI技術，並將於8月起全面實施。

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責任編輯：曾曉汶

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