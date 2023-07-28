【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？

美國再加息0.25厘後，香港主要銀行普遍調高最優惠利率（P）0.125厘，再次不跟足美國加息步伐。HSBC滙豐 （00005） 於周四（27日）中午最先公布加P決定，宣布從7月28日（周五）起，上調港元最優惠利率0.125厘至5.875厘。滙豐自去年9月首次加P，至今累計調高P共0.875厘。

滙豐同時宣布，給予港元儲蓄存款戶口的利率，亦調高0.125厘至0.875厘，但戶口結餘5000元以下的存款戶口續維持零息。

滙豐上一次加P為今年5月，當時決定加息0.125厘，同樣低於當時美國聯儲局加息0.25厘。

南商不對稱加最優惠利率、活期存款息

滙豐公布調整最優惠利率水平後，恒生銀行 （00011） 、中銀香港 （02388） 、渣打香港齊宣布上調P八分之一厘。

不過，有中小型銀行加P幅度更高，南洋商業銀行公布，7月31日港元最優惠利率為6.125厘，較目前牌價5.75厘，加息0.375厘；至於港元活期存款利率，7月31日該行對有15萬元或以上結餘的戶口提供的利率，由0.75厘上調至1厘，加幅僅0.25厘，低於最優惠利率的加幅，而結餘1萬元至15萬元以下的戶口存款息加至0.6厘，加幅0.15厘，結餘3000元至1萬元以下的戶口存款息加至0.2厘，加幅0.05厘，結餘3000元以下續零息。

各銀行公布最新港元最優惠利率：

銀行 港元最優惠利率（P）變動 港元儲蓄戶口利率* 生效日 滙豐 5.75厘→5.875厘 0.75厘→0.875厘 7月28日 恒生 5.75厘→5.875厘 0.75厘→0.875厘 7月28日 中銀香港 5.75厘→5.875厘 0.75厘→0.875厘 7月31日 渣打香港 6厘→6.125厘 0.75厘→0.875厘 7月31日 東亞 6厘→6.125厘 0.75厘→0.875厘 7月31日 南商 5.75厘→6.125厘 0.75厘→1厘（結餘至少15萬元） 7月31日 *戶口存款結餘低於5000元，年利率將為0。存款戶口結餘達100萬元的存戶，部分銀行或予額外0.001厘存息。另外，南商對結餘1萬至15萬元以下的戶口提供活期息由0.45厘加至0.6厘，結餘3000元至1萬元以下的活期息由0.15厘加至0.2厘

滙豐林慧虹：7月是企業派息季 或致港元利率維持較高水平

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自去年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調525點子，而每年7月是不少企業派發股息的季節，可能導致港元利率維持較高水平。經過充份考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信今天有關港元利率的調整合適。她續指，會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。

美國聯儲局本港時間今日凌晨一如預期宣布加息0.25厘，令聯邦基金利率區間升至介乎5.25至5.5厘。

滙豐今年3月中曾下調H按鎖息上限0.25厘，由「P-2厘」下調至「P-2.25厘」，適用於貸款300萬元以上的按揭。若以二手物業H按利息上限「P-2.25厘」計算，實際供樓利率將因今次加P而上調至3.625厘。以還款期30年計，每100萬元樓按貸款將為4560.51元，較此前增加70.06元。

經絡：是次滙豐加息幅度輕微 500萬按揭月供多付351元

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國最新CPI跌至3%，但與目標2%仍有差距，加上近月就業數字保持強勁，聯儲局在議息會議後更表示不排除9月再次加息。曹相信年內調頭減息的機會不大，年內聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間，視乎未來通脹及經濟數據。

香港方面，曹德明指，滙豐今宣布加該行最優惠利率（P）至5.875厘，創自2008年1月（6厘）後即15年半新高，而滙豐自去年9月開始共加息5次，累計達0.875厘。

曹德明認為，今日一個月HIBOR報5.25厘，創2007年10月18日（5.54厘）後即逾15年半新高，令HIBOR已連續2個半月維持4厘以上水平，連同銀行結餘處於低位、美國再加息、金管局貼現窗基本利率上調等因素，銀行亦根據自身資金狀況以及公司策略而上調P。

假設貸款額500萬元、年期為30年，滙豐銀行未加息前（P為5.75%），新造按揭（P按）實際息率為P-2.25%＝3.5%，每月供款為22,452元，壓力測試為47,316元。加息0.125厘後（P為5.875%），實際息率增至3.625厘，每月供款增加351元（1.6%）至22,803元，壓力測試增加655元（1.4%）至47,971元。

曹德明表示，是次滙豐加息幅度輕微，新造H按計劃的封頂息率雖增至3.625厘，對比經絡按揭逾32年的平均按揭息率指數（MMI）4.86厘，現時息率屬正常水平。市場對相關消息早有心理準備，大部分香港業主的還款能力穩健，置業時須接受壓力測試，防守力強，是次加息對業主的影響及衝擊亦有限，惟有意置業人士仍要留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

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記者：胡學能