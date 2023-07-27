【香港加息】滙豐中銀恒生上調最優惠利率0.125厘至5.875厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？

HSBC滙豐 （00005） 宣布，由2023年7月28日（星期五）起，上調港元最優惠利率（P）0.125厘，即是由年利率5.75厘調高至5.875厘。滙豐對上一次於2023年5月5日調整港元最優惠利率，當時加息12.5基點。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高12.5點子。戶口結餘5000元或以上的港元儲蓄存款戶口利率升至0.875厘，戶口結餘5000元以下的存款戶口維持零息。

各銀行公布最新港元最優惠利率：

銀行 港元最優惠利率變動 加幅 生效日 滙豐 5.75厘->5.875厘 0.125厘 7月28日 中銀香港 5.75厘->5.875厘 0.125厘 7月31日 恒生 5.75厘->5.875厘 0.125厘 7月28日

滙豐林慧虹：7月是企業派息季 或致港元利率維持較高水平

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自去年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調525點子，而每年7月是不少企業派發股息的季節，可能導致港元利率維持較高水平。經過充份考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信今天有關港元利率的調整合適。她續指，會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。

美國聯儲局本港時間今日凌晨一如預期宣布加息0.25厘，令聯邦基金利率區間升至介乎5.25至5.5厘。

滙豐今年3月中曾下調H按鎖息上限0.25厘，由「P-2厘」下調至「P-2.25厘」，適用於貸款300萬元以上的按揭。若以二手物業H按利息上限「P-2.25厘」計算，實際供樓利率將因今次加P而上調至3.625厘。以還款期30年計，每100萬元樓按貸款將為4560.51元，較此前增加70.06元。

經絡：是次滙豐加息幅度輕微 500萬按揭月供多付351元

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國最新CPI跌至3%，但與目標2%仍有差距，加上近月就業數字保持強勁，聯儲局在議息會議後更表示不排除9月再次加息。曹相信年內調頭減息的機會不大，年內聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間，視乎未來通脹及經濟數據。

香港方面，曹德明指，滙豐今宣布加該行最優惠利率（P）至5.875厘，創自2008年1月（6厘）後即15年半新高，而滙豐自去年9月開始共加息5次，累計達0.875厘。

曹德明認為，今日一個月HIBOR報5.25厘，創2007年10月18日（5.54厘）後即逾15年半新高，令HIBOR已連續2個半月維持4厘以上水平，連同銀行結餘處於低位、美國再加息、金管局貼現窗基本利率上調等因素，銀行亦根據自身資金狀況以及公司策略而上調P。

假設貸款額500萬元、年期為30年，滙豐銀行未加息前（P為5.75%），新造按揭（P按）實際息率為P-2.25%＝3.5%，每月供款為22,452元，壓力測試為47,316元。加息0.125厘後（P為5.875%），實際息率增至3.625厘，每月供款增加351元（1.6%）至22,803元，壓力測試增加655元（1.4%）至47,971元。

曹德明表示，是次滙豐加息幅度輕微，新造H按計劃的封頂息率雖增至3.625厘，對比經絡按揭逾32年的平均按揭息率指數（MMI）4.86厘，現時息率屬正常水平。市場對相關消息早有心理準備，大部分香港業主的還款能力穩健，置業時須接受壓力測試，防守力強，是次加息對業主的影響及衝擊亦有限，惟有意置業人士仍要留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

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記者：胡學能