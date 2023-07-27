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【數據點睇】降幅連續4個月收窄 上半年工業企業利潤跌16.8%

股樓投資 11:49 2023/07/27

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國家統計局於周四（27日）公布，上半年全國規模以上工業企業利潤按年下降16.8%，降幅比首5個份收窄2個百分點，已是連續4個月出現跌幅收窄。單計6月，規模以上工業企業按年下降8.3%，幅度亦較上月收窄4.3個百分點，反映工業企業盈利狀態逐步好轉。

【同場加映】溫股知新：政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

在41個工業大類行業中，上半年只有12個行業利潤總額錄得按年增長，其餘均下跌，如電力、熱力生產和供應業利潤增長46.5%，電氣機械和器材製造業增長29.1%，通用設備製造業增長17.9%，汽車製造業增長10.1%，專用設備製造業增長3.9%，石油和天然氣開採業下降12.2%，煤炭開採和洗選業下降23.3%，紡織業下降23.8%等。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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另一方面，上半年規模以上工業企業營業收入按年下降0.4%，營業收入利潤率為5.4%，按年下降1.07個百分點。截至6月底，規模以上工業企業應收帳款22.72萬億元人民幣，按年增長10.6%；產成品存貨6.05萬億元人民幣，增長2.2%；產成品存貨周轉天數為20.3天，按年增加1.1天；應收帳款平均回收期為63.2天，增加6.4天。

【同場加映】青姐話：風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

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責任編輯：林衛

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國家統計局 規模以上工業 經濟 中國

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