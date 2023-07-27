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【A股點睇】計劃提高權益類資產倉位 下半年近3500億險資將入市

股樓投資 11:47 2023/07/27

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據內地報道，國內積極政策信號頻頻傳出，大型保險資管公司的投資信心明顯修復，對下半年的權益市場整體表現更加樂觀，加上當前無論成交量、換手率、槓桿資金等情緒性指標均顯示，市場出現階段性底部的迹象，不少計劃提高權益類資產的配置倉位。

【同場加映】溫股知新：政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

中泰證券策略分析師表示，此次中央政治局會議對資本市場、房地產、地方債等方面的表述，傳遞了相比以往更加積極的信號，後續一系列經濟刺激政策的跟進速度和力度是決定市場能否反轉的關鍵，而以險資為主的長綫資金加大入市力度，有望成為推動市場持續走強的重要增量資金。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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據西部證券策略研究團隊測算，預計今年保險資金運用餘額增速將恢復至8%左右，保險資金權益倉位或回升至13.5%，下半年險資有望為市場帶來近3,500億元人民幣的增量資金。分析指，受本次中央政治局會議精神提振，券商、地產相關的大金融產業鏈，以及促消費政策相關的汽車、家居、文旅等行業有望短綫走強。中長期來看，數字經濟、AI和高端製造業等仍是大方向。

【同場加映】青姐話：風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

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責任編輯：林衛

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