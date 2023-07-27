▲ 【港元拆息】美國加息後1個月HIBOR升至近5.25厘、創16年高 港元升穿7.8

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，但未有為未來息口走勢下定論。在香港銀行公布最優惠利率（P）變動前，港元拆息（HIBOR）全面抽高，當中隔夜HIBOR單日大升1.05厘至5.24083厘，與樓按H按掛鈎的1個月HIBOR就升近0.122厘至5.24988厘，為2007年10月以最高。

港元拆息走高之下，港元匯價也重新升穿7.8，每美元最新兌7.7941港元，港元單日走強59基點。

7月27日香港銀行同業拆息（HIBOR）

到期日 港元拆息（厘） 單日變動（厘） 隔夜 5.24083 +1.05119 1 星期 5.28917 +0.20441 2 星期 5.28988 +0.18577 1 個月 5.24988 +0.12161 2 個月 5.24988 +0.11321 3 個月 5.28411 +0.10215 6 個月 5.29143 +0.08572 12 個月 5.39762 +0.06708

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編輯：麥德銘