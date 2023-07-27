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【港元拆息】美國加息後1個月HIBOR升至近5.25厘、創16年高　港元升穿7.8

宏觀解讀 11:45 2023/07/27

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【港元拆息】美國加息後1個月HIBOR升至近5.25厘、創16年高　港元升穿7.8

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，但未有為未來息口走勢下定論。在香港銀行公布最優惠利率（P）變動前，港元拆息（HIBOR）全面抽高，當中隔夜HIBOR單日大升1.05厘至5.24083厘，與樓按H按掛鈎的1個月HIBOR就升近0.122厘至5.24988厘，為2007年10月以最高。

港元拆息走高之下，港元匯價也重新升穿7.8，每美元最新兌7.7941港元，港元單日走強59基點。

7月27日香港銀行同業拆息（HIBOR）

到期日港元拆息（厘）單日變動（厘）
隔夜5.24083+1.05119
1 星期5.28917+0.20441
2 星期5.28988+0.18577
1 個月5.24988+0.12161
2 個月5.24988+0.11321
3 個月5.28411+0.10215
6 個月5.29143+0.08572
12 個月5.39762+0.06708

滙豐決定上調最優惠利率0.125厘 至5.875厘，可見【下一頁】

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【財經Hot Talk】H&M越洋香港狀告SHEIN侵權　證中資快速時尚平台步步進逼國際巨頭？

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編輯：麥德銘

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