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【港元拆息】美國加息後1個月HIBOR升至近5.25厘、創16年高 港元升穿7.8
宏觀解讀 11:45 2023/07/27
美國聯儲局一如預期加息0.25厘，但未有為未來息口走勢下定論。在香港銀行公布最優惠利率（P）變動前，港元拆息（HIBOR）全面抽高，當中隔夜HIBOR單日大升1.05厘至5.24083厘，與樓按H按掛鈎的1個月HIBOR就升近0.122厘至5.24988厘，為2007年10月以最高。
港元拆息走高之下，港元匯價也重新升穿7.8，每美元最新兌7.7941港元，港元單日走強59基點。
7月27日香港銀行同業拆息（HIBOR）
|到期日
|港元拆息（厘）
|單日變動（厘）
|隔夜
|5.24083
|+1.05119
|1 星期
|5.28917
|+0.20441
|2 星期
|5.28988
|+0.18577
|1 個月
|5.24988
|+0.12161
|2 個月
|5.24988
|+0.11321
|3 個月
|5.28411
|+0.10215
|6 個月
|5.29143
|+0.08572
|12 個月
|5.39762
|+0.06708
滙豐決定上調最優惠利率0.125厘 至5.875厘，可見【下一頁】
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編輯：麥德銘
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