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差估署樓價指數連跌兩月　分析：下半年阻力更大

股樓投資 11:51 2023/07/27

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差估署最新公布6月份樓價指數，按月再跌0.54%，報349點，連跌兩個月，共跌約1.5%；而總結2023年上半年，樓價指數則累錄約4.27%的升幅。

以單位面積劃分，按月比較以E類（1,722平方呎或以上）單位跌幅最大，按月跌0.88%，報303.3點；該類單位已連續3個月錄得少於20宗成交。其次為C類（753至1,076平方呎）單位，6月份按月跌0.72%，報316.3點。

總結2023年上半年，以B類單位，即431至752平方呎的中小型單位表現最佳，上半年累升5.25%；其次為C類的中型單位，累升約3.74%。

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，是高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價轉頭回落。由於市場欠缺任何利好消息，下半年樓價面對阻力遠較上半年大，預計今年下半年樓價仍會在低位徘徊。、

他表示，今年市場主題仍以「去庫存」為主，預計下半年發展商會更進取減價去貨，下半年一手市場成交平均每月在1,000宗左右。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會針對買家在現金流及回贈方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家，部分新盤更開始減價。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署指數連跌兩月，已反映樓價呈下調之勢，再加上美國再度加息，相信將令樓價下跌速度加快，而政府放寬按揭成數對樓市幫助效果不明顯，籲政府若有心救市，必須加大力度，重新審視所有逆周期辣招是否仍合時。

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撰文 : 蔡子俊

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