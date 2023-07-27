【多相】油塘親海駅II示位陪你睇　塑造和風簡約主義

由長實 (01113) 發展的油塘新盤親海駅II今日開放示範單位予傳媒參觀，其中一個兩房經改動示範單位以親海駅II第2A座20樓C室為藍本，實用面積447平方呎，屬兩房間隔，單位採用日式設計，並以簡約風格為主題。兩間睡房設於客飯廳兩側，單位只有少量走廊位置，讓整體空間更見實用。

第2A座20樓C室

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經改動示範單位中的客飯廳長逾4.6米，配合開放式廚房設計，以及拆除主人睡房的牆，有效提升室內空間感。客廳及主人睡房的原間隔位置以一幅藝術玻璃分隔。睡房內預留衣櫃位，方便住戶放置衣櫃收納衣物。另一間睡房則用作工作室，設有多功能陳列架及書桌。

開放式廚房連接原木餐桌，以瓷磚配以沙土色石材打造廚櫃台面，交樓標準的廚櫃底部特設隱藏式抽屜，有效善用空間收納浴室方面選用木系設計，木製浴缸呼應和風概念。

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