【摺機大戰】迎戰三星　小米新摺機MIX Fold 3 8月亮相

摺機戰再次開打！三星（Samsung）昨（26日）於主場南韓首爾舉行發布會，公布Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5兩款新摺機，引起外界關注。作為摺機廠商巨頭之一的小米自然不能讓三星獨領風騷，隨即在今（27日）宣布，新摺機MIX Fold 3將於8月正式亮相。

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小米官方今公開預告海報，表示小米MIX Fold 3將於8月發布，以「徠卡影像光學新範式」作標語，並強調‎在微型化OIS馬達、超薄高透鏡片、小型化潛望式長焦模組、堆疊設計等關鍵領域實現了多項突破，相信將會以攝力作賣點。

綜合過往傳聞，MIX Fold 3會繼承MIX Fold 2的設計風格，也會採用上代相同的外6.56吋、內 8.02吋屏幕，搭配Snapdragon 8 Gen 2處理器。預計將採用白色曲面玻璃機身，後置四攝包含3.2倍人像中焦和5倍潛望長焦，支援67W有線快充以及50W無線快充。最重要的是，將採用新水滴鉸鏈加強抗摔性能，機身輕薄依舊。

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責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：