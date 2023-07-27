  • 34°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 11:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【摺機大戰】迎戰三星　小米新摺機MIX Fold 3 8月亮相

科技 11:42 2023/07/27

分享：

分享：

摺機戰再次開打！三星（Samsung）昨（26日）於主場南韓首爾舉行發布會，公布Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5兩款新摺機，引起外界關注。作為摺機廠商巨頭之一的小米自然不能讓三星獨領風騷，隨即在今（27日）宣布，新摺機MIX Fold 3將於8月正式亮相。

【三星新品直擊】三星Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5登場　售8,298元起（有片＋多圖）

【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世

小米官方今公開預告海報，表示小米MIX Fold 3將於8月發布，以「徠卡影像光學新範式」作標語，並強調‎在微型化OIS馬達、超薄高透鏡片、小型化潛望式長焦模組、堆疊設計等關鍵領域實現了多項突破，相信將會以攝力作賣點。

綜合過往傳聞，MIX Fold 3會繼承MIX Fold 2的設計風格，也會採用上代相同的外6.56吋、內 8.02吋屏幕，搭配Snapdragon 8 Gen 2處理器。預計將採用白色曲面玻璃機身，後置四攝包含3.2倍人像中焦和5倍潛望長焦，支援67W有線快充以及50W無線快充。最重要的是，將採用新水滴鉸鏈加強抗摔性能，機身輕薄依舊。

【小米新機】Redmi Note 12 Pro+ 5G售2,999元　搭載旗艦級數2億像素感應器

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【歐盟新法】iPhone都要改版？　歐盟強制規定電子產品採用「可更換電池」
2023/07/14
【歐盟新法】iPhone都要改版？　歐盟強制規定電子產品採用「可更換電池」
【穿戴設備】三星攻智能戒指領域　提交Galaxy Circle商標申請
2023/07/12
【穿戴設備】三星攻智能戒指領域　提交Galaxy Circle商標申請
【禁用手機】荷蘭明年起禁止教室內用手機　減少學生上課分心
2023/07/06
【禁用手機】荷蘭明年起禁止教室內用手機　減少學生上課分心
【市場趨勢】OLED市場佔比創新高　漸取代LCD成手機品牌寵兒
2023/06/13
【市場趨勢】OLED市場佔比創新高　漸取代LCD成手機品牌寵兒

你可能感興趣

【歐盟新法】iPhone都要改版？　歐盟強制規定電子產品採用「可更換電池」
12:06 2023/07/14
【歐盟新法】iPhone都要改版？　歐盟強制規定電子產品採用「可更換電池」
【穿戴設備】三星攻智能戒指領域　提交Galaxy Circle商標申請
17:37 2023/07/12
【穿戴設備】三星攻智能戒指領域　提交Galaxy Circle商標申請
【禁用手機】荷蘭明年起禁止教室內用手機　減少學生上課分心
12:15 2023/07/06
【禁用手機】荷蘭明年起禁止教室內用手機　減少學生上課分心
智能手機 小米 Samsung 移動裝置 科技產品 Galaxy Z MIX 首爾 南韓

下一篇文章

【三星新品直擊】三星Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5登場　售8,298元起（有片＋多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ChatGPT】Android版ChatGPT正式登場　香港又冇份？
【ChatGPT】Android版ChatGPT正式登場　香港又冇份？
【Twitter改名爭議】X-Japan團長公開發聲　質疑Twitter改名或涉侵犯商標
【Twitter改名爭議】X-Japan團長公開發聲　質疑Twitter改名或涉侵犯商標
【三星新品直擊】三星Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5登場　售8,298元起（有片＋多圖）
【三星新品直擊】三星Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5登場　售8,298元起（有片＋多圖）
【三星新品】三星Galaxy Unpacked發布會今晚舉行　一文看清3大新品預測
【三星新品】三星Galaxy Unpacked發布會今晚舉行　一文看清3大新品預測
【AI爭議】準確率太低　OpenAI關閉辨識AI文字內容工具
【AI爭議】準確率太低　OpenAI關閉辨識AI文字內容工具
【社交平台大戰】Threads活躍用戶驟減　將推出網頁版救亡？
【社交平台大戰】Threads活躍用戶驟減　將推出網頁版救亡？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款