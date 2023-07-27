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【TSLA】美日韓歐資七大車廠合資成立充電網公司　挑戰Tesla北美霸主地位

新經濟追蹤 11:29 2023/07/27

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【TSLA】美日韓歐資七大車廠合資成立充電網公司　挑戰Tesla北美霸主地位

來自美、日、韓、歐的7大車廠宣布籌備成立合資公司，在美國提供電動車充電服務，外界視為挑戰Tesla（美：TSLA）在美國的電動車充電網霸主地位，以及爭取拜登政府補貼。

7家參與合資的車廠包括：通用汽車（美：GM）、擁有雪鐵龍等品牌的Stellantis（美：STLA）、現代汽車（韓：005380）、同系Kia、本田（日：7267）、寶馬（德：BMWG）、平治（德：MBGn）。

7大車廠佔美國汽車銷量一半　籌建30000個充電樁

7大車廠未有披露合資公司的投資額以至公司名稱，但表明歡迎更多公司加入。現時該合資公司目標在北美主要城市和公路，建立3萬個充電樁。Tesla目前已在美國有約1.8萬個超級充電網站。

據路透社報道，7家車廠合計已佔美國汽車市場銷量一半，但在電動車市佔率遠落後於Tesla。

雖然法律界預計，該合資公司可以會引來反壟斷訴訟，但白宮已對交易表示歡迎。白宮發言人表示，當局認為這是向前邁出的重要一步，可創造新就業機會工作崗位。拜登政府訂下目標，希望在2030年美國的電動車充電樁可增至50萬個，較目前多4倍。

值得注意，Tesla今年初宣布，開放予同業使用其充電網絡，用以爭取獲得美國政府補貼。7家車廠之中，通用汽車、平治早前宣布允許旗下電動汽車明年接入Tesla超級充電樁，被視為有助Tesla統一美國充電樁標準。

相關文章：

【TSLA】Tesla充電網成行業標準取突破、盤後升近半成　通用汽車明年接入Tesla超級充電樁

【平治Benz】平治電動車2024年起在北美可使用Tesla超級充電站

【TSLA】「Tesla殺手」Rivian將用Tesla充電標準　Tesla股價再升約逾5%

編輯：麥德銘

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