【美國加息】景順：美國孳息率曲綫或開始走峭　一文看清大行對儲局議息最新看法（不斷更新）

▲ 一文看清大行對儲局議息最新看法

美國聯儲局一如市場預期，於7月議息決定加息0.25厘，將聯邦基金利率區間上調至5.25至5.5厘，創22年高。聯儲局主席鮑威爾重申，將根據數據於逐次會議考慮利率決策，綜合投資界分析，儲局口徑為9月份加息留有餘地，並可能會利用Jackson Hole會議釋出指引，目前大行均相信是次為今個周期內最後一次加息。

景順：美國孳息率曲綫或開始走峭

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，預期核心消費者物價指數（CPI）將於7月和8月繼續放緩。儘管聯儲局表示可能於年底前再加息一次，但景順相信當前利率已達到週期高峰，聯儲局緊縮週期已經結束，並預期2024年全年期間政策利率將持續下行。

據該行觀察到，聯儲局加息期間，美國孳息率曲線持續走平（倒掛），而一旦停止加息，曲線便會走峭。因此，景順預期，孳息率曲線將於未來數月開始走峭，且該走勢會延續至2024年全年，而其效應有望為長期債券提供更好的回報。

股票方面，趙耀庭指，股市已提前料到聯儲局會放寬政策，故未來數月或會回吐近期的部分升幅，但指數最終會迎來上行。隨著市場正面地重新評估衰退風險，並預期今年年尾迎來經濟復甦，全球風險承受程度將有所上升。

尚渤投資：正留意儲局會否對通脹目標軟化

尚渤投資管理投資組合經理 Ali Hassan表示，正在留意儲局是否會對通脹目標態度有所軟化，或重新考慮保住就業而非通脹，若有任何猶豫或動搖，市場都會對此垂涎欲滴。

他指，9月仍有可能加息，促使經濟陷入衰退，但儲局似乎並不在意這種風險。鮑威爾仍然認為經濟會「軟著陸」，但該行很難從他盲目樂觀的態度中看出利率如何能夠維持在當前的限制性水平，而不導致通脹更快下。

布蘭迪環球：這次加息是FOMC一年來最事先張揚的加息行動之一

富蘭克林鄧普頓旗下專家投資經理布蘭迪環球全球固定收益及相關策略投資基金經理Jack McIntyre表示，這次加息應該是FOMC一年來最事先張揚的加息行動之一，雖然加息看似無足輕重，但相信並非壞事，皆因此舉將給予聯儲局足夠時間在9月底的會議前分析未來經濟數據。與此同時，鮑威爾特別指出將於本周五公布的就業成本指數，將會是下一個影響市場的因素。

布蘭迪環球指，聯儲局與市場一樣需要分析經濟數據，因此即使是該局官員也未能確定加息周期是否已結束，或暫停加息是否需要延長，聯儲局決策畢竟要以數據為依歸。最後，隨著通脹率的下降，由於實際聯邦基金利率上升，聯儲局的貨幣政策亦將自動趨緊。

申萬宏源集團：美長債息及美元或因加息預期波動而高位震盪

申萬宏源集團表示，9月會議之前還有兩次CPI數據公布，這兩個數據由此將成為決定9月是否加息的核心依據。預計在未來兩次CPI數據中，美國耐用品通脹可能繼續隨著二手車價格指數回落而降溫，房租通脹波動回落，核心非耐用品通脹小幅受油價回升影響，而核心非房租服務通脹將由於堅挺的就業市場而回落較慢。

該行指，6月美國CPI超預期下行更多是基數原因，核心通脹中至少還有核心非房租服務通脹、核心非耐用品通脹的韌性較強，指向9月加息仍有可能性。

該行又指，第三季度美國10年期債息、美元指數仍可能隨市場對儲局加息預期的波動而高位震盪，但四季度儲局停止加息之後兩者回落之勢還是比較確定的。對於人民幣來說，儲局即將在三季度結束加息進程，可能意味著人民幣匯率的外部壓力將得到緩釋，但美國經濟仍強于歐英，意味著美元指數走弱幅度或有限。

Global X：加息滯後效應或影響通脹趨勢 扭轉結束加息局面

Global X ETFs首席投資官Jon Maier表示，現在看來，儲局當前的加息週期可能即將結束，但他們並沒有把自己逼進絕路，保留了今年稍後可能再次加息的選擇。這表示他們將保持靈活性，並為任何有機會出現的經濟狀況變化做好準備。

Global X續指，通脹數據呈連續改善的趨勢，這是令人鼓舞的。而且，這似乎在表明現在是踩下加息剎車的好時機。該行指，經濟是一台複雜的機器，滯後效應仍然會繼續影響廣泛經濟，而這些效應可能會對未來的通脹趨勢產生重大影響，也有可能扭轉結束加息的局面。未來兩個月儲局的決策過程將暫停，市場可藉此機會消化並篩選大量可能改變儲局未來決策進程的信息。

摩根資管：儲局可能利用Jackson Hole會議錨定市場預期

摩根資產管理全球市場策略師Kerry Craig 表示，雖然官方聲明與之前會議類似，但鮑威爾在新聞發布會上圍繞通脹和增長前景的評論更加平衡，並軟化了儲局立場的邊緣。透過重申未來措施依賴數據而定，儲局希望增加其選擇，因為下次會議前仍有兩份通脹和就業報告，儲局也可能利用8月的Jackson Hole會議來設定市場預期。

摩根資管預期，7月加息應是今輪周期內最後一次，然而，儲局擔心通脹水平及下降速度，若認為進展太慢，儲局可能會再次加息，試圖將通脹拉回到2%的目標。另外，除非經濟前景急劇惡化，否則減息應該遲到2024年。

該行又指，現時軟著陸的道路更為廣闊，雖然美國經濟短期內的衰退風險已經消退，但仍高於平均水平，故資產配置上要多元且審慎。對於美股，Kerry Craig指，若本已較低的盈利預期未能達標，今年美國的估值重估可能會受到考驗，同時，美國以外股市的估值看起來相對有吸引力。

DWS：儲局寧可偏向鷹派 也不願過早讓步

DWS美國經濟師Christian Scherrmann表示，儲局聲明僅有少許轉變，鮑威爾亦重申採取以數據決定每次議息，為9月份再次加息留有餘地。他又指，央行行長似乎希望保留所有選項，這可以被解讀為不確定性的跡象，故該行認為，是次議息的主要信息是儲局的風險管理策略仍然寧可偏向鷹派，也不願過早讓步。

他認為，或許不必等到9月份議息才能獲得更多指引，因為此前有大量數據公布以及8月份將會舉行Jackson Hole會議。但目前而言，儲局似乎認為除了6月份發布的指導意見之外，沒有必要發布任何新的指導意見。這或許反映市場目前對未來加息的定價與儲局當時的指導相當一致。

安本：兩原因料儲局9月份暫停加息

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong認為，儲局將在9月份暫停加息，因為 （1） 經濟活動持續地轉弱將為儲局提供暫停加息的空間，而且 （2） 鮑威爾在新聞發布會上表示，考慮到目前的政策利率，儲局可以保持耐性，這顯示不願作出連續兩次加息的傾向。

若9月暫停加息，安本預計，會出現一個較低的收益率環境，這將有利於美國科技股和美國國債等長存續期類別的資產。而受到兌美元利差的擴大，美元將走軟。

他又指，長遠而言，如果通脹依然持續放緩，儲局將願意從限制性貨幣政策轉向中性。 中性政策立場意味著利率在2%至2.5%之間，這與現時水平相差300個基點。 這意味著明年出現減息的情況不能排除，而且目前市況已經反映相關預期。

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編輯：袁諾曦