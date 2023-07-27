【美國加息】安本：兩原因料儲局9月份暫停加息　一文看清大行對儲局議息最新看法（不斷更新）

▲ 一文看清大行對儲局議息最新看法

美國聯儲局一如市場預期，於7月議息決定加息0.25厘，將聯邦基金利率區間上調至5.25至5.5厘，創22年高。聯儲局主席鮑威爾重申，將根據數據於逐次會議考慮利率決策，綜合投資界分析，儲局口徑為9月份加息留有餘地，並可能會利用Jackson Hole會議釋出指引，目前大行均相信是次為今個周期內最後一次加息。

摩根資管：儲局可能利用Jackson Hole會議錨定市場預期

摩根資產管理全球市場策略師Kerry Craig 表示，雖然官方聲明與之前會議類似，但鮑威爾在新聞發布會上圍繞通脹和增長前景的評論更加平衡，並軟化了儲局立場的邊緣。透過重申未來措施依賴數據而定，儲局希望增加其選擇，因為下次會議前仍有兩份通脹和就業報告，儲局也可能利用8月的Jackson Hole會議來設定市場預期。

摩根資管預期，7月加息應是今輪周期內最後一次，然而，儲局擔心通脹水平及下降速度，若認為進展太慢，儲局可能會再次加息，試圖將通脹拉回到2%的目標。另外，除非經濟前景急劇惡化，否則減息應該遲到2024年。

該行又指，現時軟著陸的道路更為廣闊，雖然美國經濟短期內的衰退風險已經消退，但仍高於平均水平，故資產配置上要多元且審慎。對於美股，Kerry Craig指，若本已較低的盈利預期未能達標，今年美國的估值重估可能會受到考驗，同時，美國以外股市的估值看起來相對有吸引力。

DWS：儲局寧可偏向鷹派 也不願過早讓步

DWS美國經濟師Christian Scherrmann表示，儲局聲明僅有少許轉變，鮑威爾亦重申採取以數據決定每次議息，為9月份再次加息留有餘地。他又指，央行行長似乎希望保留所有選項，這可以被解讀為不確定性的跡象，故該行認為，是次議息的主要信息是儲局的風險管理策略仍然寧可偏向鷹派，也不願過早讓步。

他認為，或許不必等到9月份議息才能獲得更多指引，因為此前有大量數據公布以及8月份將會舉行Jackson Hole會議。但目前而言，儲局似乎認為除了6月份發布的指導意見之外，沒有必要發布任何新的指導意見。這或許反映市場目前對未來加息的定價與儲局當時的指導相當一致。

安本：兩原因料儲局9月份暫停加息

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong認為，儲局將在9月份暫停加息，因為 （1） 經濟活動持續地轉弱將為儲局提供暫停加息的空間，而且 （2） 鮑威爾在新聞發布會上表示，考慮到目前的政策利率，儲局可以保持耐性，這顯示不願作出連續兩次加息的傾向。

若9月暫停加息，安本預計，會出現一個較低的收益率環境，這將有利於美國科技股和美國國債等長存續期類別的資產。而受到兌美元利差的擴大，美元將走軟。

他又指，長遠而言，如果通脹依然持續放緩，儲局將願意從限制性貨幣政策轉向中性。 中性政策立場意味著利率在2%至2.5%之間，這與現時水平相差300個基點。 這意味著明年出現減息的情況不能排除，而且目前市況已經反映相關預期。

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編輯：袁諾曦

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