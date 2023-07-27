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【HSBC滙豐】滙豐：大灣區綠色、社會、可持續發展及表現掛鈎等債券發行規模創新高

股市 11:08 2023/07/27

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滙豐和中節能皓信發布「滙豐大灣區ESG指數」今年第2季度更新報告。報告顯示，大灣區的GSSS（綠色、社會、可持續發展及可持續發展表現掛鈎）債券發行規模在第2季度創下歷史新高，季內新成立的ESG互惠基金所管理的資產規模（AUM），亦達到了前一季度的四倍。

區內綠色轉型穩步推進，大灣區ESG區域指數第二季度按年提升3%，達到122.15。報告顯示，大灣區ESG行業子指數在今年第2季度也有顯著改善，平均值按年增長22%，幾乎所有行業的ESG表現均提升。

在指數內八大重點行業（通信服務、可選消費品、日常消費品、能源、金融、醫療保健、工業和房地產）中，工業的ESG表現保持領先地位，而通信服務行業整體ESG表現在第2季度躍升至第2名，期間錄得最多企業按科學基礎減量目標倡議（SBTi）新增碳減排目標或作出承諾。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，作為大灣區和全國的製造業基地，廣東省正加快構建全過程創新生態鏈，以實現製造業的高質量發展。多項支持舉措和指導意見陸續出台，同時大灣區內的主要城市也積極推動金融助力科技創新，鼓勵金融機構開闢信貸綠色通道，以及便利高科技企業上市。製造業升級帶動大灣區企業低碳轉型的加速，預計工業行業的ESG表現未來仍將續提升。

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