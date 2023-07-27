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加拿大總理杜魯多改組內閣 僅8人留任原職

環球政治 11:00 2023/07/27

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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周三（26日）改組內閣，是杜魯多自2021年以少數派政府連任以來首次部長級改組，僅有8名內閣官員可留任原職。

金正恩接見紹伊古 疫情後首晤外國代表團 【下一頁】

周三共有38名內閣成員宣誓就職，杜魯多特別合併住屋及基礎設施範疇，由原移民部長弗雷澤（Sean Fraser）掌管新成立的房屋、基建和社區部。

財長方慧蘭（Chrystia Freeland）、外長趙美蘭（Melanie Joly）與創新、科學及工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）等8名官員留任原職。

至於原任防長阿南德（Anita Anand）調任財政委員會主席，由布萊爾（Bill Blair）接任為防長，而布萊爾曾任職多倫多警察局局長10年。

【俄烏戰爭】烏防長揚言續襲克里米亞 最快明年入北約 【下一頁】

杜魯多指今次改組內閣，是為確保加拿大做好準備，迎接國內和全球的重要時刻，並提及氣候變化對加拿大的影響、烏克蘭戰爭及潛在全球經濟衰退等問題。

他指加拿大面臨住屋、生活成本通脹和加息等重大經濟挑戰，要為經濟團隊注入新活力和新挑戰尤其重要。

加拿大最遲要於2025年10月20日舉行下次大選，外界普遍預期杜魯多今次改組內閣，是為了在下次大選前調整政府施政重點。

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責任編輯：鄭錦玲

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