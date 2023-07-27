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【大行報告│9868】一文看清券商評價VW入股小鵬　大摩：未來更多中外車企合作

股市 10:51 2023/07/27

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【大行報告│電動車】小鵬獲大眾汽車入股　券商：可擴大用戶基礎兼提振股價　大摩料未來中外車企或有更多合作

德國老牌車企大眾汽車（Volkswagen）計劃投資約7億美元（約54.6億港元）入股小鵬汽車 （09868） 。券商普遍表示，兩方合作令市場意外，預期會對小鵬股價有正面作用，大摩更預期，未來可能會有更多國際車企與中資電動車締結合作夥伴關係。

小鵬獲大眾汽車入股5%【下一頁】

摩根士丹利指，大眾汽車入股小鵬，相信是國際車企與中資電動車建立戰略合作夥伴關係的開始，該行對於未來有更多類似的合作並不意外，相信有助中資電動車拓展海外市場，而未來小鵬與大眾汽車的合作可能由內地擴展至全球。

大摩稱，大眾與小鵬的合作是雙贏，小鵬可以大幅度擴大其智能電動車及自動駕駛技術的用戶基礎，同時大眾可以在內地推出全球電動車型號，擴大在內地的電動車版圖。

瑞銀：2026年或已出現更具競爭力的新電動車型

瑞銀指，大眾汽車與小鵬汽車達成戰略技術合作，並對小鵬汽車進行股權投資，有關公告令人感到驚喜，因事前未有任何相關報道，相信對股價有正面影響，但基於兩家公司在商業聯繫上不多，而且背景存在差異，預期股權投資不會在短期內落實。

瑞銀稱，小鵬在自動駕駛軟件上具領導地方，但雖然大眾汽車可以利用專業知識來彌補小鵬汽車在供應鏈管理等方面的弱點，但開發中型汽車的時間將持續3年，直至2026年才開始生產，屆時市場可能已經出現更具競爭力的新電動車型並且飽和。與此同時，昔日車企合作的成果好壞參半，包括比亞迪 （01211） 與戴姆勒、廣汽 （02238） 與蔚來 （09866） 、大眾與福特（美：F）等。

花旗：雙方或合作開發下一代電動汽車平台及軟件

花旗表示，大眾在內地電動車銷售市場的佔有率由去年的3.5%，降至今年上半年的2.4%，因此有必需尋求新策略，避免市佔率長期下跌，相信兩者合作下，大眾汽車可利用小鵬的軟件技術領先優勢加快產品發展，降低資本密集度，同時推動小鵬在ADAS系統上領先同業。

花旗估計，自2024年起，小鵬的損益表可能持續出現來自大眾的技術服務收入，同時ADAS軟件相關收入的毛利率料相對較高，估計未來G9軟件及XNGP也會向大眾開放，與小鵬更新的版本一致，雙方也有可能合作開發下一代電動汽車平台及軟件，進一步豐富供應鏈，而大眾的股權投資料會產生約40億元人民幣收入，可抵銷小鵬2023年現金損耗的四分一。

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編輯：陳韻妍

港股 小鵬汽車－W（09868） 比亞迪股份（01211） 美股 電動車 汽車 瑞銀 花旗銀行 福特 自動駕駛
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