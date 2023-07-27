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金正恩接見紹伊古 疫情後首晤外國代表團

環球政治 10:50 2023/07/27

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北韓官媒朝中社周四（27日）報稱，領袖金正恩周三（26日）接見來訪的俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu），為前者自疫情後首次接見外國領袖。中國代表團亦有訪問北韓，並遞交國家主席習近平的親筆信。

【俄烏戰爭】烏防長揚言續襲克里米亞 最快明年入北約 【下一頁】

朝中社指出，金正恩與紹伊古親切交流，回顧雙方根深蒂固的俄朝友好歷史，並評價兩國國防安全問題與地區及國際安全環境。據悉兩人就上述議題交換意見，並達成一致。紹伊古更轉交俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）親筆信，金正恩對此表示感謝。雙方互相贈送禮物。

報道指兩人會晤是適應新世紀要求進一步發展朝俄戰略關係和傳統關係、應對瞬息萬變的地區及國際安全環境、進一步深化兩國戰略戰術合作的重要契機。

韓聯社報稱，雖然朝中社未公布會議內容，但估計與俄烏戰爭﹑中俄朝與美日韓關係漸趨緊張的「新冷戰」格局及援助俄羅斯有關。

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黑莉指美企應視中國為敵 呼籲制定「B計劃」對華 【下一頁】

金正恩同日亦接見中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠率領的中國黨政代表團，朝中社指李鴻忠轉交習近平的親筆信。

北韓周四舉行韓戰停戰70周年紀念活動，紹伊古周二（25日）率領軍事代表團到訪。今次中俄代表團亦是疫情以來，北韓首次接待的外國代表團。

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責任編輯：吳漢培

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