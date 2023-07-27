中南美洲深度行 近距離觀賞森巴嘉年華皇者巡遊 

炎炎夏日總令人聯想到熱情如火的巴西，里約熱內盧的醉人沙灘、激情四射的森巴巡遊，以及壯觀的熱帶雨林，若想體驗盛大慶典及探索神秘國度，不妨考慮出走中南美洲。金怡假期推出25天南美四國及森巴嘉年華之旅及15天墨西哥古巴深度遊，帶你體驗不一樣的中南美風情。

▲ 身材火辣的森巴女郎，穿著華麗且色彩斑斕的服裝，華麗步伐看得讓人眼花撩亂。

巴西人總是給人熱情奔放的印象，很大部分原因是來自於每年的巴西森巴嘉年華（Brazilian Carnival），它是世界上最具代表性的節日之一，亦是一生人必去盛典。每年2月或3月持續數日在巴西各大城市舉行，包括巡遊、音樂會、舞蹈表演和街頭派對等各種活動，期間吸引數以百萬計的遊客到訪，觀賞精彩的森巴舞及華麗的花車。



服裝色彩斑斕 必看冠軍巡遊



巴西森巴嘉年華對巴西人而言，除了是年初盛大的慶典，亦有着「人人平等」的含義。在中世紀初，貴族和平民都拋開身份階級參加嘉年華，互相打扮成對方的模樣，每位都有裝扮成王子或公主的權利。因此，在嘉年華最令人興奮的部分之一是表演者和狂歡者穿着華麗且色彩斑斕的服裝，每位都帶有自己的風格，非常壯觀。

▲ 森巴舞表演者和狂歡者穿着華麗且色彩斑斕的服裝，每位都帶有自己的風格，令人目不暇給。

每年嘉年華的重頭戲為萬人空巷的森巴嘉年華巡遊，其中最大型的一場是在里約熱內盧舉行。當地不同森巴學校的學生將穿戴華麗的服裝和編排精美的舞蹈，預備約90分鐘的表演項目互相競爭，十分精彩。為期5天的嘉年華，主要包括首2天的初賽巡遊及最後2天的主巡遊，至於第5天則是冠軍巡遊（Champion's Parade），當晚將邀請最後6強再次進行表演賽，是名副其實、最精彩的「皇者之夜」。2024年的巴西森巴嘉年華的「皇者之夜」，即最終回冠軍決賽遊行的日子將於2024年2月17日舉行。



貴賓席握手位 一覽偉大遺產



為了讓巴西之行有更好的體驗，金怡假期的「巴西森巴嘉年華旅行團」貼心地安排團友參與巴西嘉年華的「皇者之夜」冠軍巡遊，更安排坐在「Front Box六人包廂貴賓席」握手位，保證團友能夠在前排位置欣賞盛裝的舞者和艷麗的花車，近距離欣賞聯合國人類非物質文化遺產的森巴舞，第一身感受森巴熱情文化！

▲ 每年嘉年華的重頭戲為萬人空巷的森巴嘉年華巡遊，其中最大型的一場是在里約熱內盧舉行。

除了重頭戲森巴嘉年華，金怡假期的「巴西森巴嘉年華旅行團」亦會帶團友一覽聯合國教育、科學與文化組織（UNESCO）的世界文化/自然遺產，包括分別位於巴西及阿根廷境內的伊圭蘇瀑布、利馬歷史中心、庫斯科古城、馬丘比丘古神廟，以及納斯卡線條 等，欣賞令人歎爲觀止的古城及自然美景，定必不枉此行。

這趟「巴西森巴嘉年華旅行團」將於2024年2月3日出發，由於配合冠軍遊行場次，只限一團，現時更推出多項報團優惠，包括首8名報名的客戶每位減8,000港元；4人同行每位減600港元；8人同行每位減800港元。

▲ 每年嘉年華的重頭戲為萬人空巷的森巴嘉年華巡遊，其中最大型的一場是在里約熱內盧舉行。

親訪時光停留國度 乘古董車遊覽首都



若喜愛尋幽探秘，深入扣人心弦的神祕國度，位於中美洲的墨西哥及古巴肯定不會令你失望。金怡假期的「墨西哥古巴旅行團」，由今年7至12月及2024年1月，每月出發，精彩行程驚喜層出。

墨西哥是中美洲文明的搖籃、神秘馬雅的發源地、蘊藏無數古代建築，以及不可思議的自然景觀，組合成神秘迷人的旅遊天堂。15天的墨西哥古巴旅行團會帶團友到訪「奇琴．伊察」的世界七大奇蹟之一「庫庫爾坎金字塔」、遊覽眾神之城「迪奧狄華肯」的太陽金字塔及月亮金字塔、到訪聖母顯靈之地「瓜達路佩教堂」、瑪雅文化遺蹟的起點「麥里達」及「烏蘇曼」橢圓型金字塔等的名勝古蹟，同時欣賞墨西哥音樂表演，品嚐地道｢墨西哥三寶」龍舌蘭酒、玉米餅及仙人掌，盡享蔚藍色加勒比海風情。

▲ 墨西哥庫庫爾坎金字塔是古瑪雅人留下的文明遺址。

古巴是加勒比海上最大的島國，氣候宜人、自然生態豐富、人民溫暖熱情，古董車隨街可見，是別具一格的旅遊目的地。古巴的行程會帶團友尋找人間之伊甸園及加勒比海明珠──古巴首都「夏灣拿」。在夏灣拿，團友可以感受古巴的古董情懷，特意安排乘坐古董車遊覽夏灣拿新城區、參觀各地遊客均慕名而至的雪茄製造廠和暢遊古巴小桂林「溫尼爾山谷」，再到Tropicana夜總會欣賞當地拉斯維加斯歌舞表演等，行程令人目不暇給。團友除了可見證古巴特產雪茄盛產外，更可以了解Rum酒製造過程，以及品嚐當地特色餐廳的紅荳飯、秘製燒豬肉、地道龍蝦尾海鮮餐等，讓你滿載而歸。

▲ 夏灣拿「革命廣場」上的哲古華拉肖像，已成為遊客必到的地標。

25天巴西森巴嘉年華旅行團 KC25

春節出發：2024年2月3日（年廿四）

團費：$160,990起（全包價）

Link：bit.ly/43oSvX4

15天墨西哥古巴旅行團 CV15

出發日子：2023年9月27日、10月11日、11月22日及12月18日（聖誕）

春節出發：2024年2月4日（年廿四）

團費：$79,990起（全包價）

Link：bit.ly/43m5vNh

金怡假期

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（資料由金怡假期提供）