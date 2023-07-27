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日領事稱排放核處理水影響微  冀港府重新考慮禁水產安排

都會情報 10:00 2023/07/27

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日本計劃將福島第一核電站處理水排放入海，港府擬在日本啟動排放處理水後，即時禁止日本10個都縣的水產品進口，日本駐港總領事岡田健一對港府的做法感失望，會繼續與港府溝通，希望當局重新考慮有關計劃。岡田健一強調，根據國際原子能機構(IAEA)的報告，排放處理水對人類及環境的影響微不足道。

日本駐港總領事岡田健一

僅中港澳擬加強進口管制

岡田健一表示，核電站事故後，有55個國家和地區對日本食品採取進口管制。日本已採取徹底措施淨化農田及管理養殖，並建立一套發貨規制以確保超出標準值的食品不會流到市面。歐盟已於7月13日宣布將撤銷該進口管制，在8月3日管制撤銷後，55個國家和地區當中就有44個撤銷有關管制。目前全球當中，只有中國、香港及澳門正計劃就排放處理水加強進口管制。

排放前氚被大幅稀釋

排放處理水的其中一個焦點，是當中「氚」的含量。氚和氫屬於同類，由氚釋放出來的輻射非常微弱，自然界亦存在小量氚，連自來水亦有微量。氚以外的放射性物質，會通過多核種除去設備(ALPS)等浄化處理，完成後濃度將降至管制標準的100分之1以下。不過，淨化處理不能除去氚，要以海水大幅稀釋100倍以上，同時氚以外的放射性物質濃度亦會被稀釋100倍以上。稀釋後，氚的濃度會降至大幅低於管制標準，相當於管制標準的40分之1以下，之後才會在海洋排放。

IAEA:對人體影響微

儲存在福島第一核電站的水，氚總量約為720兆貝克，這些水計劃用三十年時間排放，預計每年總排放量低於22兆貝克，比日本國內外許多核電站的排放量更低，其中相當於韓國古里核電站排放量的2分之1，更只是相當於法國拉阿格核廢料再處理廠的450分之1。東京電力採用國際公認的方法評估，結果顯示在海洋排放處理水，對人體的影響微乎其微，甚至大幅低於拍一次牙科X光片所受的輻射影響。IAEA指，有關評估基於全面及詳細的分析，確認對人體的輻射影響大幅小於監管機構所制定的水平。香港城市大學機械工程學系講座教授日引俊詞形容，排放處理水計劃對太平洋只是相當於每個月一滴水。

香港城市大學機械工程學系講座教授日引俊詞

排放大海易於監察

日本經濟產業大臣官房福島復興推進組參事官宮下正己表示，根據專家超過六年的評估，當局選擇將處理水排放到大海，是由於在當地及海外的核電設施均有紀錄，可以安全排放，亦易於監察，以確保對環境的安全。IAEA已在福島第一核電站設立常駐辦事處，以獨立抽取樣本、驗證數據，亦會向全球公布數據，包括福島第一核電站的實時或接近實時的監察數據。IAEA會繼續長駐福島，直至所有處理水安全排放為止。

日本經濟產業大臣官房福島復興推進組參事官宮下正己

(特約)

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