▲ 【香港加息】阮國恒：息口高企要小心考慮和管理長期借貸決定 放寬逆周期措施不是為影響樓市

美國聯儲局加息0.25厘，主席鮑威爾對未來再加息持開放態度。署理金管局總裁阮國恒表示，面對息口高企，市民及企業要對銀行借貸利率波動有所準備，作出長期借貸決定時，必須要小心考慮及管理，而在聯匯制度下，港元拆息會跟隨美元拆息上升，故以港元拆息作為借貸基準的市民或企業，會面對更高的資金成本，目前風險仍可控，而且在高息環境下，本港整體經濟勢頭仍然良好。

壞帳率方面，阮國恒指，第一季銀行體系特定分類貨款比率約1.4%，雖較之前上升，但上升速率不快，相信即使金管局上調基準利率0.25厘，也不會對壞帳率有很大直接因素影響。

被問及加息周期已否見頂，阮國恒指，聯儲局凌晨亦未有明確指出未來息口走勢，依然強調取決於數據及通脹水平，但表明今年減息機會很微，基於息口受很多因素影響，建議大家拭目以待。

港匯強勢與上市公司有派息需求有關

港元近日強勢，阮國恒稱，近日港匯較前數個月偏強，相信與上市公司有派息需求有關，加息環境亦對資金需求有影響，港息趨升亦令港元有支持，目前銀行資金管理暢順及穩定，看不到有需要關注的地方，金管局會致力維持貨幣及金融穩定。他續稱，部分港元資金雖轉做外幣，但仍留在金融體系之中，故近日銀行體系總存款量輕微上升。

對於早前金管局放寬逆周期措施，阮國恒表示，宏觀審慎監管措施是保障銀行體系穩定，政策的目標並不是影響樓市周期運作，價格只是相關考慮，每次都會考慮及監察一系列因素才作出決定。

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記者：陳韻妍