陳國基為「美麗香港」拉開序幕 四大主題活動共同為大自然打氣

▲ 「美麗香港」活動得到多個政策局以及公營部門擔任支持機構，共計58間大型企業、綠色組織、社會團體，以及傳媒機構擔任合作夥伴，透過官、商、民三方合作，共同尋找一條人類與自然共生、發展及保育雙贏的路徑。

香港地方志中心聯合58家相關公營部門、綠色組織、社會團體、大型企業以及傳媒機構，舉辦「美麗香港」啟動禮，並由政務司司長陳國基為「美麗香港」四大主題活動拉開序幕，透過善用《香港志》豐富內容和民間共享平台，全方位介紹香港自然生態以及背後的文化源流，加深市民對香港和國家的認識，提升社會歸屬感和凝聚力，推動經濟和生活方式綠色轉型。

▲ 「美麗香港」啟動禮邀得逾150位嘉賓參與，共同為大自然打氣，支持「美麗香港」活動。

▲ 香港地方志中心於7月24日舉行「美麗香港」活動啟動禮。

主禮嘉賓包括：（前排左起）置地公司市塲推廣及傳訊部董事及主管林婧華女士、中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁馬子斌博士、香港太古集團有限公司董事鄧健榮先生、香港賽馬會主席利子厚先生、中央人民政府駐香港特别行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長張國義先生、香港特別行政區政務司司長陳國基先生、香港地方志中心執行委員會主席陳智思先生、香港地方志中心推廣委員會首席召集人黃玉山教授、華潤（集團）有限公司副總經理王傳棟先生、聯合出版（集團）有限公司董事長傅偉中先生、大灣區共同家園青年公益基金副行政總裁龔明明女士。

見證嘉賓包括：（後排左起）香港地方志中心總裁林乃仁先生、香港旅遊發展局總幹事程鼎一先生、漁農自然護理署助理署長（郊野公園）葉彥博士、教育局首席教育主任（課程支援及質素保證）梁柏偉先生、環境及生態局首席助理秘書長（自然保育） 吳家進先生、文化體育及旅遊局首席助理秘書長（文化）岑曉彤女士、民政及青年事務局副局長梁宏正先生、團結香港基金總裁李正儀博士、香港地方志中心理事會理事王䓪鳴女士、香港地方志中心理事會理事孔令成先生、香港地方志中心理事會理事馬豪輝先生、郵政署助理署長（業務發展）周伊君女士、科聯系統集團有限公司企業社會責任及行政總經理鄭楚英女士。



官商民三方合作 爭取發展保育雙贏



「美麗香港」由香港地方志中心發起，獲文化體育及旅遊局、教育局、環境及生態局、民政及青年事務局、機場管理局、旅遊發展局等政府和公營部門擔任支持機構，並得到嘉道理農場暨植物園、香港海洋公園、香港戶外生態教育協會、V'air 低碳本地遊、世界自然基金會香港分會等總數58家綠色組織、社會團體、大型企業以及傳媒機構擔任合作夥伴，提供專業課程支援，以及經費、出版、場地、禮品、宣傳等各方面的贊助。

▲ 「青年自然生態導賞員計劃」嘉賓合影：（左起）漁農自然護理署助理署長（郊野公園）葉彥博士、環境及生態局首席助理秘書長（自然保育）吳家進先生、民政及青年事務局副局長梁宏正先生、置地公司市場推廣及傳訊部董事及主管林婧華女士、大灣區共同家園青年公益基金副行政總裁龔明明女士、香港地方志中心執行委員會主席陳智思先生、嘉道理農場暨植物園動物保育部主管Dr. Gary Ades、世界自然基金會香港分會行政總裁黃碧茵女士、香港海洋公園教育主管李美盈女士、V’air Hong Kong聯合創辦人及總監鍾芯豫小姐、香港戶外生態教育協會創辦人及創作總監勞丕禮小姐。

香港特別行政區政務司司長陳國基先生、香港地方志中心執行委員會主席陳智思先生、中央人民政府駐香港特别行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長張國義先生、香港地方志中心推廣委員會首席召集人黃玉山教授、香港賽馬會主席利子厚先生、華潤（集團）有限公司副總經理王傳棟先生、香港太古集團有限公司董事鄧健榮先生、中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁馬子斌博士、聯合出版（集團）有限公司董事長傅偉中先生、大灣區共同家園青年公益基金副行政總裁龔明明女士，以及置地公司市場推廣及傳訊部董事及主管林婧華女士共同為「美麗香港」主持啟動儀式。



四大主題活動 全民參與為大自然打氣



政務司司長陳國基正式為「美麗香港」四大主題活動拉開序幕。陳國基致辭表示：「中心成立以來，一直通過志書講好香港故事，增進讀者對香港歷史的認識，提升社會的歸屬感和凝聚力。『美麗香港』系列活動，發揮了三個積極角色：第一是綠色文化的傳承者；第二是綠色旅遊的推廣者；第三是綠色教育的倡導者。我期望政、商、學、民各界攜手合作，一齊做好以上三個『綠色事業』的角色，塑造『更美麗香港』。」

▲ 香港特別行政區政務司司長陳國基先生為「美麗香港」活動拉開序幕。陳國基表示：「『美麗香港』系列活動，發揮了三個積極角色：第一是綠色文化的傳承者；第二是綠色旅遊的推廣者；第三是綠色教育的倡導者。我期望政、商、學、民各界攜手合作，一齊做好以上三個『綠色事業』的角色，塑造『更美麗香港』。」

「美麗香港」四大主題推動全城參與，為大自然打氣。活動包括︰



1. 香港自然十景評選︰由全港市民及旅客以網上投票方式，選出十個最具代表性的自然景色，共同建構綠色生態地標，打造新世代香港國際名片。市民及旅客可由現在起至10月16日，登入香港地方志中心網站（https://www.hkchronicles.org.hk/BHK10wonders）參加投票，就有機會贏得「雙人來回指定航點商務艙機票」以及其他350份豐富獎品。

▲ 太古集團資助「香港自然十景評選」活動，更推動旗下機構參與支持，如：國泰航空贊助機票作為獎項。香港太古集團有限公司董事鄧健榮先生致辭介紹活動及企業理念。

▲ 「香港自然十景評選」嘉賓合影：（左起）恆隆地產集團傳訊總經理馬寶明女士、中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁馬子斌博士、香港旅遊發展局總幹事程鼎一先生、文化體育及旅遊局首席助理秘書長（文化）岑曉彤女士、慧妍雅集信託委員會副主席向海嵐小姐、慧妍雅集信託委員會主席曹敏莉小姐、香港地方志中心執行委員會主席陳智思先生、香港太古集團有限公司公共事務總經理陳智健先生、國泰航空企業事務總經理黃文傑先生、信和集團集團總經理（企業市務、傳訊及可持續發展）李玲鳳女士、九龍倉集團有限公司董事許仲瑛先生。

2. 青年自然生態導賞員計劃︰為有志投身綠色旅遊行業的青年提供專業培訓及大灣區生態交流機會，學員通過考核後可參加第二階段本地有償實踐訓練，帶領1,000名中小學師生及基層青少年欣賞香港獨特的生態景觀，釋放青年就業潛能，推動生態旅遊發展。

▲ 大灣區共同家園青年公益基金以及置地公司家基金擔任「青年自然生態導賞員計劃」的合辦及資助機構。大灣區共同家園青年公益基金副行政總裁龔明明女士（右）以及置地公司市場推廣及傳訊部董事及主管林婧華女士（左）於活動現場對談，介紹活動理念及宗旨。

▲ 華潤集團及華潤慈善基金擔任「中小學生自然生態學習計劃」的合辦及資助機構。華潤（集團）有限公司副總經理王傳棟先生介紹活動及企業理念。

3. 中小學生自然生態學習計劃︰精選志書內容編纂《美麗香港——自然之旅》一套五冊補充讀物，配合小學常識、初中地理及中史等學科課程製作教材，舉辦網上教師培訓講座、網上展覽、師生導教團等，讓自然歷史走進課堂，協助實踐全方位學習目標，培育青少年家國情懷。

▲ 「中小學生自然生態學習計劃」嘉賓合影：（左起）香港地方志中心綜合拓展高級經理甄梓祺先生、中華書局（香港）有限公司副總編輯黎耀強先生、教育局首席教育主任（課程支援及質素保證）梁柏偉先生、華潤（集團）有限公司副總經理王傳棟先生、香港地方志中心執行委員會主席陳智思先生、聯合出版（集團）有限公司董事長傅偉中先生、華潤（集團）有限公司集團辦公室副主任梁柱強先生、聯合出版（集團）有限公司副總裁李家駒博士、中國文化研究院高級項目經理張志傑先生。

4. 《香港志 • 自然》出版典禮暨環境生態論壇︰邀請特區及內地相關官員、專家學者、商界領袖，以及綠色機構代表，見證自然部類系列志書出版的同時，分享環境治理實踐經驗，探討綠色轉型策略路徑，共同建設低碳、具抗禦力及可持續的未來。



配合志書出版 講好香港故事



「美麗香港」是一場全民自發、全民參與的活動。陳智思指出，在大自然保育的道路上，不分高低，只有先後，所有人都是持份者。作為承擔編纂首部《香港志》的機構，香港地方志中心將秉持地方志育人使命，藉著自然部類志書出版的契機，聯合社會各界持份者，講好香港自然歷史的故事。陳智思表示︰「我們希望匯聚民間力量，創造共享平台，讓政策制定者、商界領袖、學術精英，以及民間社會代表，就環境治理和綠色經濟交換意見，透過官、商、民三方合作，共同尋找一條人類與自然共生、發展及保育的雙贏路徑。」

▲ 香港地方志中心執行委員會主席陳智思先生為活動致歡迎辭。陳智思表示：「『美麗香港』是一場民間自發、全民參與的活動。在大自然保育的道路上，沒有高低，只有先後，所有人都是持份者。我們希望匯聚民間力量，創造共享平台，讓政策制定者、商界領袖、學術精英，以及民間社會代表，就環境治理及綠色經濟交換意見；一方面讓港人和旅客領略香港優美的環境，認識香港在地緣、生態、文化、歷史等方面，與國家及周邊地區的緊密聯繫；另一方面推動ESG發展，促進經濟與生活模式的綠色轉型。」

《香港志》自然部類五卷四冊將於2023年11月出版。身兼《香港志 • 自然》《環境保護與生態保育》卷主編之一的黃玉山表示，香港與國家生態系統一脈相承，希望藉著活化志書內容，為活動增添歷史縱深感，讓青少年了解香港在地緣、生態、文化、歷史等方面與祖國的緊密聯繫，從而加深對香港和國家的歸屬感。

▲ 2023年11月將舉辦《香港志 • 自然》出版典禮暨環境生態論壇，香港地方志中心推廣委員會首席召集人黃玉山教授致辭介紹活動背景、理念及詳情。

▲ 慧妍雅集信託委員會主席曹敏莉小姐（右）及副主席向海嵐小姐（左）於活動現場對談，分享她們眼中的美麗香港。

關於香港地方志中心

香港地方志中心於2019年8月由團結香港基金成立，匯集眾多社會賢達和專家學者，承擔編纂首部《香港志》的歷史使命。《香港志》記述上限定為距今約七千年的遠古時期，下限定為2017年7月1日，共分十個部類，預計於2027年完成首輪編纂工作。

關於「美麗香港」活動

大自然是人類賴以生存發展的基本條件。共同應對氣候變化，推動綠色低碳轉型，促進人與自然和諧共生，是世界大勢所趨，也是國家和香港的重要政策議程。適逢《香港志．自然》於2023年11月推出，香港地方志中心正聯合58個相關公營部門、商業機構、社會團體、環保組織、媒體夥伴，共同策劃一場為大自然打氣的全港活動。透過製作學校教材、舉辦生態導賞、學術論壇、網上評選等一系列活動，一方面提升社會的歸屬感和凝聚力，讓港人領略香港優美環境以及獨特生態，認識香港在地緣、生態、文化、歷史等方面與國家的緊密相連；另一方面增強社會的環保意識，共同建立低碳、具抗禦力及可持續的未來。

（特約）